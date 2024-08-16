Петр Дмитриевич Кацыв Управленец и государственный деятель

Петр Дмитриевич Кацыв - российский управленец и государственный деятель, бывший заместитель гендиректора РЖД, руководил развитием транспортного узла Москвы.

Жизнь Петра Кацыва связана с транспортом. Он получил соответствующее образование, долгое время работал в "Мострансавто" - компании-операторе пассажирских перевозок в Московской области. Руководил министерством транспорта Подмосковья. В областном правительстве также курировал развитие науки и информационных технологий, промышленности. Позже Кацыв занял высокую должность в "Российских железных дорогах", где занимался развитием столичного транспортного узла.

Детские годы

Будущий государственный деятель появился на свет в феврале 1953 года на Украине. Детство Петра Кацыва прошло в городе Славута. В советское время это был один из промышленных центров региона, большая часть населения работала на предприятиях пищевой и обрабатывающей промышленности.

Мальчик рос в обычной советской семье. Жили небогато, но и не бедствовали. Родители старались обеспечить сыну достаток и воспитать в нем высокие моральные качества.

С ранних лет у молодого человека отметилась склонность к точным наукам - математике, физике, химии. Учебы Кацыву давалась легко, учителя радовались успехам юноши. Школу он закончил в 1970 году. Уже тогда он сделал свой главный жизненный выбор, решив связать судьбу с транспортной отраслью.

Гранит науки

Увлечение точными науками принесло плоды: вчерашний школьник легко сдал выпускные и вступительные экзамены и поступил в одно из самых престижных учебных заведений столицы - Московский автодорожный институт (МАДИ). Альма-матер Кацыв окончил в 1975 году.

Заниматься наукой будущий управленец не бросил. После окончания вуза он начал делать первые карьерные шаги, одновременно с этим учась в аспирантуре. В 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную совершенствованию пассажирских перевозок.

Восхождение по академической лестнице шло стремительно: спустя три года после кандидатской, будучи на высоких должностях в "Мострансавто", защитил докторскую диссертацию. В ней он продолжил изучать опыт пассажирских автомобильных перевозок. Работа Петра Дмитриевича была высоко оценена ученым сообществом.

Этапы большого пути

Первым местом работы Кацыва после окончания автодорожного института стало одно из предприятий Пассажирской автоколонны №1786 в Московской области. Вчерашний выпускник с энтузиазмом взялся за дело. Там выпускник МАДИ трудился в течение семи лет - до 1982 года. Руководство отмечало высокую работоспособность и организаторские таланты молодого специалиста.

Его карьера развивалась стремительно. Вскоре он возглавил отдел безопасности Московского управления пассажирского автотранспорта. Через год предприятие преобразовали в "Мособлпассажиравтотранс" с подчинением руководству Московской области. В последующие несколько лет Петр Кацыв работал на нескольких ответственных должностях:

замначальника по безопасности движения, руководитель отдела;

заместитель начальника по перевозкам;

первый замначальника по перевозкам.

В 1987 году Петр Дмитриевич начал трудовую деятельность на госпредприятии "Мострансавто". Его назначили первым замначальника объединения по перевозкам. Карьера стремительно шла в гору: спустя некоторое время он стал первым замгендиректора, а в 1994 году – руководителем предприятия. На каждой должности он работал с максимальной ответственностью, вникал в каждые, даже мельчайшие детали. Решения, принятые кацывом, отличались высочайшим уровнем профессиональной компетенции.

Спустя четыре года Кацыв Петр перешел из "Мострансавто" в правительство Московской области, где продолжил заниматься вопросами транспорта. Дела шли в гору: спустя два года он получил должность замглавы областного правительства Бориса Громова. Также управленец курировал развитие связи, информационных технологий, занимался привлечением в регион инвестиций, а также вопросами науки и промышленности.

Также он состоял в совете директоров аэропорта Шереметьево и курировал вопросы безопасности. Работа Кацыва в правительстве столичной области пришлась и на времена Сергея Шойгу, где он выстраивал работу по взаимодействию с федеральными органами. Наблюдатели отмечали высокую эффективность коммуникации между руководством РФ и Подмосковья.

К инфраструктурным объектам, которые строились при Петре Дмитриевиче, можно отнести и Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). При нем началась реализация этого амбициозного проекта, призванного улучшить транспортную связность Московской области.

Часть потоков автомобилей будут перенаправлены в обход столицы, транспорт не будет заезжать в пределы города, перегружая его магистрали и усложняя дорожную обстановку. Реализация ЦКАД позволит разгрузить магистрали столицы. Длина нового кольца превышает 500 километров, автомобили смогут двигаться по нему со скоростью 150 километров в час.

Главный по Московскому транспортному узлу

Следующей вехой в карьере Кацыва стала работа в "Российских железных дорогах". Высокая должность - большая ответственность. Осенью 2014 года он стал вице-президентом компании-перевозчика и стал ответственным за развитие транспортного узла столицы. В РЖД высоко ценили богатый многолетний опыт Петра Дмитриевича на

транспортном поприще, а также его достижения в научно-технической политике и развитии информационных технологий.

Среди основных достижений Кацыва на должности вице-президента РЖД - реконструкция Московской кольцевой железной дороги. Предстояло вписать старое кольцо, которое эксперты презрительно называли "ржавым поясом" столицы, в транспортную инфраструктуру города и сделать из него полноценный вид транспорта, не уступающий по удобству метрополитену.

В наши дни МКЖД получило новое название - МЦК. Кольцо стало удобным видом транспорта и прекрасным дополнением к подземке и линиям железной дороги. Ежедневно им пользуются более полумиллиона жителей столицы, свидетельствуют последние данные. МЦК гармонично дополнило столичную транспортную систему. У жителей города появилось множество новых маршрутов, организованы комфортные пересадки. Вокруг станций центрального кольца активно развивается коммерческая инфраструктура, появляется новое жилье. Районы "ржавого пояса" были успешно интегрированы в городскую ткань.

Кацыв Петр выстраивал эффективную коммуникацию между РЖД и властями Москвы и Московской области. Он был значимой фигурой на своем месте, говорил в интервью РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В 2017 году его назначили руководителем Центра по развитию Московского транспортного узла. Несмотря на почтенный возраст, за новую работу он принялся с энтузиазмом. Спустя два года ему исполнилось 66 лет. Был достигнут пенсионный возраст, поэтому, согласно законодательству, управленец покинул должность, говорилось в новостях.

Личная жизнь Петра Кацыва

Кацыв Петр Дмитриевич давно живет в счастливом браке. Со своей будущей супругой Людмилой Ейликовной он встретился еще в молодом возрасте. В свое время она трудилась в школе учителем физики. Затем возглавила муниципальный лицей №11 в подмосковном городе Химки. Учебное заведение стало одним из лучших в Московской области, многие его выпускники поступают в престижные столичные вузы.

Как и супруг Людмила Ейликовна неравнодушна к науке. Она защитила диссертацию и стала кандидатом педагогических наук. Ее вклад в развитие отечественной школы высоко оценило профессиональное сообщество, присудив звание "Заслуженный учитель России". Сейчас она руководит Ассоциацией «Лидеры образования Подмосковья».

В 1977 году у супругов родился сын Денис. В настоящее время он является успешным бизнесменом и занимается несколькими крупными проектами.