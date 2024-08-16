Петр Дмитриевич Кацыв - российский управленец и государственный деятель, бывший заместитель гендиректора РЖД, руководил развитием транспортного узла Москвы.
Жизнь Петра Кацыва связана с транспортом. Он получил соответствующее образование, долгое время работал в "Мострансавто" - компании-операторе пассажирских перевозок в Московской области. Руководил министерством транспорта Подмосковья. В областном правительстве также курировал развитие науки и информационных технологий, промышленности. Позже Кацыв занял высокую должность в "Российских железных дорогах", где занимался развитием столичного транспортного узла.
Будущий государственный деятель появился на свет в феврале 1953 года на Украине. Детство Петра Кацыва прошло в городе Славута. В советское время это был один из промышленных центров региона, большая часть населения работала на предприятиях пищевой и обрабатывающей промышленности.
Мальчик рос в обычной советской семье. Жили небогато, но и не бедствовали. Родители старались обеспечить сыну достаток и воспитать в нем высокие моральные качества.
С ранних лет у молодого человека отметилась склонность к точным наукам - математике, физике, химии. Учебы Кацыву давалась легко, учителя радовались успехам юноши. Школу он закончил в 1970 году. Уже тогда он сделал свой главный жизненный выбор, решив связать судьбу с транспортной отраслью.
Увлечение точными науками принесло плоды: вчерашний школьник легко сдал выпускные и вступительные экзамены и поступил в одно из самых престижных учебных заведений столицы - Московский автодорожный институт (МАДИ). Альма-матер Кацыв окончил в 1975 году.
Заниматься наукой будущий управленец не бросил. После окончания вуза он начал делать первые карьерные шаги, одновременно с этим учась в аспирантуре. В 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную совершенствованию пассажирских перевозок.
Восхождение по академической лестнице шло стремительно: спустя три года после кандидатской, будучи на высоких должностях в "Мострансавто", защитил докторскую диссертацию. В ней он продолжил изучать опыт пассажирских автомобильных перевозок. Работа Петра Дмитриевича была высоко оценена ученым сообществом.
Первым местом работы Кацыва после окончания автодорожного института стало одно из предприятий Пассажирской автоколонны №1786 в Московской области. Вчерашний выпускник с энтузиазмом взялся за дело. Там выпускник МАДИ трудился в течение семи лет - до 1982 года. Руководство отмечало высокую работоспособность и организаторские таланты молодого специалиста.
Его карьера развивалась стремительно. Вскоре он возглавил отдел безопасности Московского управления пассажирского автотранспорта. Через год предприятие преобразовали в "Мособлпассажиравтотранс" с подчинением руководству Московской области. В последующие несколько лет Петр Кацыв работал на нескольких ответственных должностях:
В 1987 году Петр Дмитриевич начал трудовую деятельность на госпредприятии "Мострансавто". Его назначили первым замначальника объединения по перевозкам. Карьера стремительно шла в гору: спустя некоторое время он стал первым замгендиректора, а в 1994 году – руководителем предприятия. На каждой должности он работал с максимальной ответственностью, вникал в каждые, даже мельчайшие детали. Решения, принятые кацывом, отличались высочайшим уровнем профессиональной компетенции.
Спустя четыре года Кацыв Петр перешел из "Мострансавто" в правительство Московской области, где продолжил заниматься вопросами транспорта. Дела шли в гору: спустя два года он получил должность замглавы областного правительства Бориса Громова. Также управленец курировал развитие связи, информационных технологий, занимался привлечением в регион инвестиций, а также вопросами науки и промышленности.
Также он состоял в совете директоров аэропорта Шереметьево и курировал вопросы безопасности. Работа Кацыва в правительстве столичной области пришлась и на времена Сергея Шойгу, где он выстраивал работу по взаимодействию с федеральными органами. Наблюдатели отмечали высокую эффективность коммуникации между руководством РФ и Подмосковья.
К инфраструктурным объектам, которые строились при Петре Дмитриевиче, можно отнести и Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). При нем началась реализация этого амбициозного проекта, призванного улучшить транспортную связность Московской области.
Часть потоков автомобилей будут перенаправлены в обход столицы, транспорт не будет заезжать в пределы города, перегружая его магистрали и усложняя дорожную обстановку. Реализация ЦКАД позволит разгрузить магистрали столицы. Длина нового кольца превышает 500 километров, автомобили смогут двигаться по нему со скоростью 150 километров в час.
Следующей вехой в карьере Кацыва стала работа в "Российских железных дорогах". Высокая должность - большая ответственность. Осенью 2014 года он стал вице-президентом компании-перевозчика и стал ответственным за развитие транспортного узла столицы. В РЖД высоко ценили богатый многолетний опыт Петра Дмитриевича на
транспортном поприще, а также его достижения в научно-технической политике и развитии информационных технологий.
Среди основных достижений Кацыва на должности вице-президента РЖД - реконструкция Московской кольцевой железной дороги. Предстояло вписать старое кольцо, которое эксперты презрительно называли "ржавым поясом" столицы, в транспортную инфраструктуру города и сделать из него полноценный вид транспорта, не уступающий по удобству метрополитену.
В наши дни МКЖД получило новое название - МЦК. Кольцо стало удобным видом транспорта и прекрасным дополнением к подземке и линиям железной дороги. Ежедневно им пользуются более полумиллиона жителей столицы, свидетельствуют последние данные. МЦК гармонично дополнило столичную транспортную систему. У жителей города появилось множество новых маршрутов, организованы комфортные пересадки. Вокруг станций центрального кольца активно развивается коммерческая инфраструктура, появляется новое жилье. Районы "ржавого пояса" были успешно интегрированы в городскую ткань.
Кацыв Петр выстраивал эффективную коммуникацию между РЖД и властями Москвы и Московской области. Он был значимой фигурой на своем месте, говорил в интервью РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
В 2017 году его назначили руководителем Центра по развитию Московского транспортного узла. Несмотря на почтенный возраст, за новую работу он принялся с энтузиазмом. Спустя два года ему исполнилось 66 лет. Был достигнут пенсионный возраст, поэтому, согласно законодательству, управленец покинул должность, говорилось в новостях.
Кацыв Петр Дмитриевич давно живет в счастливом браке. Со своей будущей супругой Людмилой Ейликовной он встретился еще в молодом возрасте. В свое время она трудилась в школе учителем физики. Затем возглавила муниципальный лицей №11 в подмосковном городе Химки. Учебное заведение стало одним из лучших в Московской области, многие его выпускники поступают в престижные столичные вузы.
Как и супруг Людмила Ейликовна неравнодушна к науке. Она защитила диссертацию и стала кандидатом педагогических наук. Ее вклад в развитие отечественной школы высоко оценило профессиональное сообщество, присудив звание "Заслуженный учитель России". Сейчас она руководит Ассоциацией «Лидеры образования Подмосковья».
В 1977 году у супругов родился сын Денис. В настоящее время он является успешным бизнесменом и занимается несколькими крупными проектами.