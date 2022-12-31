"Результат тревог и стрессов": прогнозист №1 в России назвал самые страшные болезни 2023 года

Ксения Губина – профессионал по работе с родовыми программами и стратегиями номер 1 в России. Автор уникальных и действенных методик, игр и практик, личный консультант владельцев крупного бизнеса. Она помогла более 12 тысячам людей разобраться в своих проблемах: от финансов до бесплодия. Специально для "Дни.ру" Ксения рассказала, какие болезни представляют наибольшую опасность 2023 году.



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