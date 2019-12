Чем заняться на зимних каникулах в Москве: афиша

Новогодние каникулы – отличное время, чтобы подарить себе и близким множество ярких незабываемых мгновений. О том, куда пойти, и что можно посмотреть в столице – читайте в обзоре "Дни.ру".



1 января, среда

Ресторан Bystro отеля Four Seasons предлагают отметить начало нового года на специальном праздничном завтраке. Это отличный способ встретить утро 1 января в кругу друзей и близких. Будет накрыт новогодний шведский стол, детский стол, гостей ждет станция с традиционными русскими закусками: оливье, сельдь под шубой и холодец. Каждый час – вареники с вишней, творогом и картофелем. Еще в меню появится особое горячее блюдо от шефа – Бенедикт с крабом, праздничный напиток – алкогольный и безалкогольный мандариновый глинтвейн. И конечно много игристого вина.

В самом большом российском автомузее "Моторы Октября" работает уникальная выставка "Советский новый год". Сердцем экспозиции стали новогодние традиции советского периода, которые знакомы многим из детства или по рассказам старших. Вниманию гостей представлены аутентичные елочные игрушки, открытки с красочными иллюстрациями, мягкие игрушки и другие неотъемлемые атрибуты новогодних торжеств той эпохи. Также детей и их родителей будет встречать Дед Мороз, который прокатит юных автолюбителей на легендарной "Победе", а также сделает сладкий подарок. Изюминкой экспозиции станет специальная праздничная елка, созданная из автозапчастей и украшена в самом необычном стиле. Фотозоны, кафе, магазины и различные активности – разумеется, тоже присутствует. Также к услугам гостей и основная экспозицию музея, состоящая из более чем 150 автомобилей-экспонатов. Продлится праздничная выставка до 15 января.

На Манежной площади в рамках городского фестиваля "Путешествие в Рождество" открыта праздничная ярмарка. Темой мероприятия стали новогодние традиции разных европейских уголков: Риги, Праги, Брюсселя, Вены, Копенгагена и других городов. Желающие смогут приобрести керамическую посуду ручной работы Зигфрид, текстиль и аксессуары для кухни от компании MDS, изысканное кухонное белье, а также подсвечники, декантеры, новогодние украшения для дома, домашние тапочки, мягкие игрушки и все тому подобное. Также здесь продается знаменитое богемское стекло и изделия из хрусталя от чешских производителей EGERMANN, BohemiaJihlava, Aurum Crystal, RIVA GLASS, австрийские масла, штирийские семечки, бельгийский шоколад, печенье, трюфели и пр. Также гостей ждет множество праздничных активностей, мастер-классов, спортивных соревнований, концертов и ледовых шоу. Продлится ярмарка до 12 января.

2 января, четверг

В парке "Зарядье" будет работать площадка городского фестиваля "Путешествие в Рождество". Отдыхающих ждет насыщенная концертная программа на сцене Большого амфитеатра и рождественская ярмарка #Снегосад на площади перед павильоном "Купол". А в самом парке расположатся яркие сказочные зимние инсталляции. 2 января выступят коллективы Междикул и JukeBox Trio. 3 января днем зажгут OQJAV, а вечером – коллектив IOWA. 4 января дневной сет за командой "Марлины", а вечером выйдет на сцену романтичная и дерзкая группа "Моя Мишель". 5 января выступят группы "Свидание" и прибалтийские мэтры из Brainstorm. 6 января гостей "Зарядья" будут веселить группа Sirotkin и Sansay, а 7 января – "Трипиндва" и Антоха МС. Вход на все концерты свободный.

"Киноелка на Мосфильме" традиционно открывает свои двери. Это очень яркое и запоминающееся музыкальное представление, которое будут показывать на легендарном "Мосфильме", который готовится отметить свое 125-летие. Подготовлено абсолютно новое представление. Дети увидят настоящие кинопавильоны, выставку раритетных кинокамер, костюмы и арт-пространство "Рождественская деревня" с почтой Деда Мороза, кинобуфетом, аквагримом и аниматорами. Еще их ждет интерактивная выставка от музея занимательных наук и мастер-классы. Будет представлена постановка в жанре мультимедийного музыкального театра. В центре сюжета – главный зимний волшебник и легендарные братья Люмьер, которые изобрели кинематограф. Праздник на носу, но возникают трудности, с которыми героям удастся справится только с помощью зрителей. Спектакль богат спецэффектами (лазерной графикой, дымами, пневмофейерверком и масштабными светодиодными экранами) и, безусловно, запомнится надолго.

Со 2 по 8 января в Artplay на иммерсивной выставке Mystic Universe будет царить новогодних дух со специально праздничной программой. Посетителей ждет космическое путешествие по фантастическим мирам, творцами которых выступили визуальные художники, вооружившись современными технологиями. Пространство превратиться в иллюзорный корабль-карнавал с музыкальным шоу от участников фестиваля Alfa Future People — диджеев HUBBLEVISION. Гости смогут подобрать для себя подходящий фантастический образ, над которым поработают профессиональные гримеры и костюмеры. Приключение будет дополнено сессией саунд-хиллинга и шоу световых картин. Для юных посетителей будут проводится увлекательные мастер-классы и творческие занятия, такие как арт-терапия, рисование светом и создание рождественских сувениров.

Со 2 по 8 января на ВДНХ будет работать экспозиция Политехнического музея под названием "Россия делает сама". Гости смогут принять участие в интерактивных играх, в том числе и за приз. Также здесь традиционно можно узнать о легендарных российских ученых прошлого и настоящего, научных и технических разработках разных лет, поучаствовать в настоящих экспериментах.

В Крокус Сити Холле проходит елка под названием "День рождения Деда Мороза". Юные зрители смогут попасть на грандиозный новогодний бал в честь 1000-летия главного волшебника страны. Их ждет увлекательная история с добрым сюжетом, много интерактива и потрясающие спецэффекты. Также каждого ребенка ждет видеоподарок от Деда Мороза. Ультрасовременные сценические технологии и огромные боковые экраны смогут погрузить публику в праздничную атмосферу и подарить яркие впечатления. В качестве бонуса двери откроет большой Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в Парке развлечений.

2 и 3 января в Театре им. Н.Сац покажут детскую оперу "Волшебная лампа Аладдина". Это масштабный и эффектный спектакль со сказочными декорациями, среди которых опера соединяется с балетом, перенося зрителей в мир приключений. Это своего рода "гимн" классическому музыкальному театру с его красочностью и роскошью, способностью тронуть зрителей до слез и покорить главным – музыкой. Либретто композитора – по мотивам арабской сказки и киносценарию одноименного фильма 1966 года.

2, 3 и 4 января в Школе современной пьесы будет идти новогодняя елка "Часовщик". Это зимняя, новогодняя, волшебная, смешная и очень музыкальная сказка. История о том, как в новогоднюю ночь в маленьком городке происходят удивительные вещи. Оживают снеговики и превращаются в Лень, Забывчивость и Ложь – самые коварные свойства, которые мешают жить хорошим людям. А управляет ими злобный Старый Год, который не хочет уходить: он пытается остановить Время, чтобы навечно воцариться в этом мире. Но есть в городке и добрые, смелые люди – мальчик Максим, настоящий рыцарь и герой, и старый Часовщик – мастер, умница, но такой рассеянный, как это бывает только в сказках. Они-то и защищают Время, которое в эту волшебную снежную ночь превращается в прекрасную девочку Яну.

Со 2 по 4 января в Концертном зале имени П. И. Чайковского зрителей ждет "Аттракцион для Петрушки с оркестром". На сцену выйдет Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер – Игорь Манашеров. Публика узнает, как звуки симфонического оркестра превращаются в удивительный мир масок и захватывающих аттракционов. Артисты "Антикварного цирка" пофантазируют на тему знаменитого балета "Петрушка" Стравинского, где озорной персонаж станет проводником в причудливом лабиринте аттракционов, а любимая музыка – частью невероятного действа. Действо будет дополнено головокружительными трюками артистов и веселыми фокусами. При этом музыканты оркестра смешают яркие мелодии и острые ритмы Стравинского с музыкой разных эпох – от классики до популярных хитов.

3 января, пятница

С 3 по 7 января в Музее Москвы пройдет фестиваль уличных театров "Новый год и Рождество". Ожидаются выступления театров клоунады, жонглеров, перформеров, спектакли по мотивам известных детских сказок, а также арт-маркеты и мастер-классы. В числе хедлайнеров - театр клоунады Tall Brothers. В их спектакле "Оле Лукойе" по мотивам сказки Андерсена публике представлено яркое действо с жонглерами, трюками на моноциклах и различными "смертельными номерами". Мероприятий ожидается много, подробное расписание вы можете посмотреть здесь. Также стоит отметить, что на каникулах, кроме 6 и 7 января, посещение выставок музея будет бесплатным.

В Концертном зале на Новом Арбате будут показывать новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний", созданное детским писателем, поэтом и драматургом Андреем Усачевым и композитором, Народным Артистом России Максимом Дунаевским. В самом центре Москвы юных зрителей ждет запоминающаяся постановка с масштабными декорациями, яркими костюмами, лазерным шоу и великолепной музыкой. А также интерактивная программа в фойе с играми и почтой Деда мороза.

В Центральном Доме Актера покажут музыкальный интерактивный спектакль для детей и взрослых "Красная шапочка и волшебный пирог". Это будет современная и музыкальная история, который приведет юных зрителей в восторг. В этой веселой сказке много шуток, танцев и музыкальных номеров про девочку, которая победила зло и по дороге к своей бабушке обрела много-много друзей. Перед спектаклем будет организована развлекательная программа для с елкой, Дедом Морозом и сладкими подарками.

С 3 по 7 января в "Геликон-опере" будут показывать постановку "Снежная королева. Глобальное потепление" в жанре "стимпанк". На Земле наступило это самое глобальное потепление, и зимы больше нет. В этом мире, который напоминает выжженую солнцем пустыню, живут Кай и Герда. Здесь холодильники, кондиционеры и мороженое превратилось в малодоступную роскошь. Герои отправляются на Север, дабы узнать, что случилось со Снежной королевой. Но на пути их ждет множестов приключений и опасностей, с которыми им предстоит справится.

4 января, суббота

В Центре фотографии им. братьев Люмьер на новогодние каникулы приготовлена специальная программа из экскурсий и вечеринки с британской музыкой. 4, 6 и 8 января пройдут уникальные экскурсии по выставке британского фэшн-фотографа Майлза Олдриджа с искусствоведом Аленой Коваленко. Экспозиция "Майлз Олдридж. Вкус цвета" посвящена выдающемуся профессионалу, чьи работы украшали обложки таких изданий, как Vogue, The Face, Numéro, The New York Times, The New Yorker и Paradis. Также будет открыта экспозиция другого английского фотографа – Гарри Бенсона "The Beatles и не только". 7 января в интерьерах этих двух экспозиций состоится Вечер британской музыки, где прозвучат песни таких британских исполнителей, как The Beatles, Primal Scream, Bryan Ferry, Four Tet, Bonobo, O’Flynn, MassiveAttack, Dark Sky и других. За музыку отвечает диджей Ираклий Таварткиладзе.

В культурном центре "Москвич" покажут мюзикл "Буратино". В этой постановке роль Лисы Алисы исполняет звезда "Камеди вуман" Наталья Медведева. Это осовремененный ремейк знаменитого советского фильма "Приключения Буратино". Шоу наполнено неожиданными сюрпризами: Карабас-Барабас здесь не просто доктор кукольных наук, а "эффективный менеджер", лиса Алиса и кот Базилио – мечтают покорить большую сцену, а старая черепаха Тортилла – джаз-дива. Зрителей ждет не знакомая история, но и динамичный "экшн" с интерактивами: смешные погони за мыльными пузырями, трюки, танцы и знакомые душевные песни, которым сможет подпевать весь зал.

5 января, воскресенье



В ДС Мегаспорт Татьяна Навка будет показывать свое новое сказочное шоу на льду – мюзикл "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Публику ждет масштабное действо с учистием звезд. Для представления написаны специальные музыкальные темы при участии известных актеров. Татьяна Навка расскажет и покажет зрителям невероятную историю, вроде бы знакомую каждому с детства, но в уникальном, ни на что не похожем варианте. Это будет фантастическое представление на льду, где герои – известные и любимые артисты и фигуристы. Загадочные декорации окутают сверкающие огни гирлянд и елочных украшений. Яркие костюмы и уникальные сценические решения поможет поверить в волшебство как детей, так и взрослых. В шоу примет участие целая плеяда известных фигуристов. Вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании, непревзойденная Алина Загитова.

В Доме культуры ВДНХ зрителей ждет новогодний спектакль "Домовой в витрине" по мотивам сказки шведской писательницы Эльзы Бесков. Это история о маленьком домовом, который притворился куклой и случайно оказался в магазине игрушек. Это повествование о дружбе и приключениях, о взаимовыручке и семейных ценностях, о детских мечтах и новогоднем чуде, благодаря которым можно справиться со всеми трудностями и стать счастливым.

6 января, понедельник

В Большом зале Российской академии наук фестиваль науки WOW!HOW? покажет свое абсолютно новое шоу "Путешествие на СеРверный полюс". Спешите увидеть! Это не только весело и увлекательно, это познавательно и с пользой для ума. Гости с головой окунутся в представление: на трех этажах Большого зала РАН будет работать дюжина научных лабораторий и интерактивных зон, где все желающие смогут проявить себя как настоящие ученые. И все это вплетено в захватывающую историю о новогодних чудесах, настоящей дружбе и... искусственном интеллекте. Шоу включает в себя механические, химические, оптические и электрические научные демонстрации, яркие декорации и проекционные экраны с анимацией, современное свето-, видео– и аудио оборудование, "рой дронов" и другие высокотехнологичные номера.

В ДС "Динамо" на Водном стадионе покажут шоу "Русалочка. Параллельные миры" под "предводительством" многократной чемпионки России, Европы и мира по синхронному плаванию Марии Киселевой. Перед публикой выступят звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсмены-экстремалы на аквабайках, мастера трюковой акробатики, цирка и спортивной хореографии. Зрители увидят знаменитую сказку Г. Х. Андерсена в новом прочтении, показанный в трех стихиях: в воде, на суше и в воздухе. Шоу дополнят стихи и музыка, световой и проекционный дизайн, современные спецэффекты и красивые костюмы.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "Пелагея" с долгожданным рождественским концертом. Поклонники и просто ценители хорошей музыки смогут весело провести один из вечеров праздничных каникул в компании с веселой, умной и талантливой исполнительницей. Публику ждет глубина и драйв русской песни в современном фирменном звкчании Пелагеи и ее музыкантов.

В Театре на Юго-Западе покажут новогоднюю феерию "И много-много радости...". "Однажды в студеную зимнюю пору" молодые актеры – Дед Мороз и Снегурочка – заблудились в лесу. А ведь их так ждали на турбазе "Чайка", где по старой доброй традиции собираются друзья детства и школьные подруги, чтобы весело отметить праздниккаждый в своей компании. Но в новогоднюю ночь всегда происходят невероятные и совсем не запланированные вещи. Наших героев ждут неожиданные встречи, бурные выяснения отношений, воспоминания, внезапные откровения и долгожданное счастье.

7 января, вторник

В Музее Восстания машин пройдет традиционная праздничная елка. В этом году это будет новогодний спектакль "Космо-Мышка спасает Новый Год!". По сюжету лидер десептиконов Мегатрон с планеты Кибертрон похитил мешок с подарками Деда Мороза. Над праздником нависла угроза. И операцию по спасению возглавит супергерой – Космо-Мышка. Зрителей ждут удивительные приключения, полет на другую планету и встреча с роботами-трансформерами. В стоимость билета на спектакль входит участие в самой постановке, а также посещение всех залов Музея Восстания Машин и три шоу: Тесла, Бои Роботов и Танцы Роботов.

В Конгресс-центре им. Г.В.Плеханова покажут зрелищное мультимедийное представление "Новогодний кураж или сундук Деда Мороза". Хрюша, символ уходящего года, недоволен тем, что Новый год уже на пороге, и ему не удастся остаться главным символом на грядущем празднике. И поэтому он пытается испортить всем веселье и помешать Деду Морозу исполнить желания детей. Но у Деда Мороза есть множество верных сказочных помощников, главный из них – Веселый Заяц. Ему вместе с детьми предстоит вернуть праздник в волшебный лес, и встретить долгожданный Новый год.

8 января, среда

В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в рамках X Международного фестиваля "Дорога в Рождество" фонда Бельканто состоится концерт "Шедевры кинематографа" при участии органного дуэта "Бельканто" и Московского молодежного камерного оркестра. Гости услышат знаменитые музыкальные темы из классических кинокартин: Джерома Роббинса ("Вестсайдская история"), Блейка Эдвардса ("Завтрак у Тиффани"), Марка Захарова ("Обыкновенное чудо"). И все это в нестандартном звучании, где используется орган, фортепиано, скрипка, труба, оркестр.

В ЦСКА Арене новое грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны ОЗ", где главную роль играет звезда фигурного катания Евгения Медведева. Это будет незабываемое путешествие в сказку с живым вокалом, музыкой и профессиональными артистами. Специально для постановки написан современный саундтрек и сшито множество оригинальных костюмов. Зрителей ждет история девочки Дороти и ее друзей: Тото, Страшилы, Железного дровосека и Трусливого Льва, которая будет рассказана по-новому, ведь Волшебник здесь будет самый настоящий.