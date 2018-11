Главные события Москвы со 2 по 8 ноября 2018 года

Дни.ру подготовили традиционный обзор, из которого вы сможете узнать, какие значимые мероприятия ждут москвичей и гостей столицы в ближайшее время. Не пропустите самое интересное!

2 ноября, пятница

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Queen Best Hits". Это новый проект оркестра "Русская Филармония", в которой новую жизнь и новое звучание получат легендарные хиты группы "Queen". Выступление приурочено к 30-летию выхода альбома "Barcelona". Публику ждет ураган эмоций, музыкальный драйв и безупречный вокал. Будет исполнено пятнадцать легендарных хитов группы "Queen", среди которых Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On, а также десять композиций из альбома "Barcelona".

В Крокус Сити Холле Вика Цыганова покажет шоу "30 лет на сцене". В праздничную программу войдут как всеми любимые хиты ("Приходите в мой дом", "Калина красная", "Любовь и смерть", "Андреевский флаг", "Офицеры России", "Крым", "Синие цветы"), так и новые песни с готовящегося к выходу альбома, который Вика Цыганова записывает совместно с итальянским аранжировщиком Фио Дзанотти. Световое оформление юбилейного шоу создает знаменитый итальянский светохудожник Фабрицио Криг.

В СК "Олимпийский" отпразднует свое 35-летие группа "Алиса". За столь значительный срок группа пережила немало: в коллективе успело поиграть множество музыкантов, менялись стили, но при всем при этом – это всегда была "та самая Алиса". Можно быть уверенными, что армию поклонников будут ждать избранные хиты разных лет и, возможно, какие-то другие сюрпризы.

В Центральном Доме актера покажут спектакль "Фауст". Фрагменты двух произведений великих писателей, А. Пушкина "Сцены из Фауста" и И. Гете "Фауст" сложились в единый спектакль. В основе истории лежит древняя легенда о продаже человеком души дьяволу. Несмотря на драматичность, оба произведения отличаются оптимизмом и верой в победу добра и света. Условность, геометрический минимализм, абстрактность пространства подчеркивают, укрупняют и суть самой трагедии, и талантливую, отточенную до мельчайшего жеста, актерскую игру.

3 ноября, суббота

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут новый фееричный спектакль "Мы". Это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES. Зрителей ждет каскад самых сильных впечатлений, бьющие через край эмоции, красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух. Спектакль "Мы" отвечает на вопрос, что такое свобода.

В Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Макбет", режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли которого стал Олег Меньшиков. Два генерала, два друга – Макбет и Банко встречают ведьм, которые предсказывают им будущее. Макбету обещают, что он станет новым королем, а Банко – предком целой династии королей. Но на пути Макбета к трону – предательство, убийства и кровь. По задумке режиссера, все роли в спектакле исполняют мужчины.

В Крокус Сити Холле группа "Пикник" презентует новую программу "Левитация". В новом шоу будет множество загадок и сюрпризов, в полет отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы. Концерт будет состоять из двух отделений. В первом, помимо прочего, в новой вариации прозвучат "Театр абсурда", "Нет берегов", "Кукла из папье-маше" и "Лакомо и ломко", в которой и предполагается фантастический акт левитации. Во втором отделении основной упор будет сделан на лучшие хиты группы, такие как "У шамана три руки", "Фиолетово-черный", "Египтянин", "Из мышеловки", "Говорит и показывает".

В Adrenaline Stadium пройдет "Супердискотека 90-х" от Радио Рекорд. Клуб превратится в актовый зал из 90-х, как в школе. Будут работать интерактивные зоны в фойе, а в зале бурлить бешеная энергетика. На сцену выйдут: Anitha from 2 Unlimited, Yann Destal from Modjo, Revoльvers, Оксана Почепа (Акула), "Вирус", "Отпетые Мошенники", "На-На", "TOTAL", "Русский Размер", "Дискотека Авария", Юля Волкова, ППК, DJ ЦветкоFF и другие.

В театре Наталии Сац покажут спектакль "Альцина, или волшебный остров". Альцина" Георга Фридриха Генделя – одна из прекраснейших опер барокко. Божественная музыка и поэтичный сюжет вдохновили режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить этот шедевр как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. Посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски.

4 ноября, воскресенье

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT отметит свое 30-летие группа "НАИВ". Поклонников ждет большой праздничный концерт, который обещает быть самым масштабным и уникальным. Подобные юбилейные выступления редко когда обходятся без присутствия специальных гостей и друзей. В этот вечер вместе с "НАИВом" на сцену поднимутся участники команд "Элизиум", "План Ломоносова", "Операция Пластилин", "Порнофильмы" и "Ульи". Можно ожидать исполнения главных хитов, а также каких-то невероятных сюрпризов.

На сцене Светлановского зала Московского Дома Музыки с большим сольным концертом выступит группа The No Smoking Orchestra во главе со знаменитым сербским режиссером и музыкантом Эмиром Кустурицей. Впервые за девять лет коллектив выпускает новый альбом "CORPS DIPLOMATIQUE", а это значит, что на концерте можно смело ждать новинок. Также самому знаменитому фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот" исполняется 20 лет, а это значит, что без саундтрека "Bubamara" тоже не обойдется.

В Крокус Сити Холле в уникальном формате мюзикла в сопровождении симфонического оркестра покажут "Ла-Ла-Ленд". История, чье киновоплощение получило шесть премий "Оскар". Зрители вновь увидят историю любви Мии, начинающей актрисы, и Себастьяна, увлеченного джазового музыканта, которая разворачивается в Лос-Анджелесе. Молодые люди изо всех сил пытаются свести концы с концами в городе, более всего известном разбитыми сердцами и разрушенными надеждами

.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Мемуары Дон Жуана". В А.Пушкин. "Каменный гость" из цикла "Маленькие трагедии", Р.Штраус. Музыкальная поэма "Дон Жуан", Фрагменты из опер В.А.Моцарта, Дж.Верди, П.Чайковского, Ж.Бизе, сочинения Х.Родриго, М.де Фалья, Х.Хименеса. Дон Жуан – искусный и галантный обольститель, именно его духом и будет пронизан вечер.

В СК "Олимпийский" отметит свое 25-летие группа "Ночные Снайперы" и их бессменный лидер Диана Арбенина. Для юбилейного концерта подготовлена специальная программа, куда войдут самые известные хиты, световое шоу и новая сценография. Только на юбилейном концерте основательницы "Ночных снайперов" снова воссоединятся: впервые за 15 лет Диана Арбенина и Светлана Сурганова вновь выступят вместе на одной сцене.

В ночь с 4 на 5 ноября пройдет очередная "Ночь искусств". Музеи, театры, концертные залы по всей России проведут в рамках акции выставки и спектакли, мастер-классы и творческие встречи с писателями, музыкантами, художниками, актерами. Подробное расписание для Москвы вы можете посмотреть здесь.

5 ноября, понедельник

В Центральном Доме Художника выступит Валерий Сюткин & Light Jazz. Валерий Сюткин вместе со старой гвардией музыкантов отечественного джаза представит альбом "Москвич – 2015". Артисты вдохнут современного звучания в песни, на которых выросло не одно поколение меломанов. Гости услышат давно знакомые, милые сердцу песни в тонкой джазовой интерпретации, преисполненной деликатностью и уважением.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Маленькая колдунья". Оказывается, существует специальная школа, где учат колдовству, а учителя – настоящие ведьмы. Только героиню Мако никак не принимают туда – мала, говорят. Вот и старается она изо всех сил стать хорошей колдуньей, то старичку поможет, то детей из леса выведет. Но экзаменаторов это почему-то не устраивает, ведь настоящая ведьма не делает добрых дел. Это спектакль рассказывает о маленькой колдунье, для которой самое важное быть доброй и найти друзей.

6 ноября, вторник

11 ноября исполняется 197 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, и поэтому в столице можно будет посмотреть сразу несколько спектаклей по его произведениям. В Новом московском драматическом театре 6 ноября покажут спектакль "Брат Алеша". Это пьеса известного драматурга Виктора Розова "Брат Алеша", написанная по мотивам романа "Братья Карамазовы". Для постановки из этой истории Розов выделил лишь младшего из братьев. Он пытается найти выход из тупика, в который зашли отношения между людьми.

А в Московском театре мюзикла всю неделю будет идти спектакль Андрея Кончаловского "Преступление и наказание". Это своеобразная интерпретация классического романа Достоевского, которая богата разнообразными музыкальными стилями – можно услышать оперу, рок-оперу, а также нотки городского и народного романса. Над постановкой работала команда профессионалов, а на главные роли был проведен жесткий отбор актеров из сотен претендентов.

7 ноября, среда

В Крокус Сити Холле свое 25-летие отметит "Квартет И". Зрителей ждет специальный выпуск "Писем и песен мужчин". Поздравить Леонида Бараца, Александра Демидова, Камиля Ларина и Ростислава Хаита придут группы "Машина времени", ЧАЙФ и Александр Градский. Конечно, не обойдется и без сюрпризов. Леонид Барац по поводу сюрпризов говорит: "А мы еще сами не знаем. […] И вообще – на то они и сюрпризы, чтобы не знать заранее, что это будет. Приходите – увидите".

В Государственном Кремлевском Дворце в рамках мирового турне "60 лет музыки" выступит Эннио Морриконе. Музыку великого Морриконе будет представлять Чешский национальный симфонический оркестр, а также большой хор из семидесяти пяти солистов. В качестве специального гостя в Россию приедет легендарная Дулсе Понтеш, португальская певица, исполняющая песни в стиле фаду. Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, а также сотню самостоятельных произведений. Особенно известна стала музыка, написанная к таким фильмам, как "Однажды в Америке" (1983), "Миссия" (1986), "Малена" (2000), "Неприкасаемые" (1987), "Однажды на Диком Западе" (1968) и другим. Саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) занимает вторую позицию Топ-200, рейтинга лучших из когда-либо написанных музыкальных кинопроизведений.

8 ноября, четверг

В Центральном Доме Художника даст концерт певец Денис Вертунов. Выступление пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. В программе прозвучат известные на весь мир хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Энгельберта Хампердинка, Тома Джонса, а также избранные хиты российской эстрады. Денис Вертунов принадлежит к числу новых универсальных певцов, которые одинаково свободно чувствуют себя в рамках различных, казалось бы, несовместимых жанров. Его можно назвать эстрадным певцом с "оперным прошлым".

В Конгресс-Центре им. Г.В. Плеханова выступит Ирина Дубцова с программой "Лучшее и новое". Гостей ждут любимые песни прошлых лет, а также свежий материал в живом звучании, яркое шоу, мощная энергетика и приятная ностальгия. Будут исполнены такие композиции, как "О нем", "Кому? Зачем?", "Москва – Нева", "Люби меня долго", "Люба – Любовь", "Ешь. Молись. Люби", "Свадебная" и другие.

В Крокус Сити Холле выступит гитарист-виртуоз ДиДюЛя и Ирина Слуцкая с воспитанниками школы "Ледяная Фабрика". Вместе с маэстро на сцену выйдет его группа: перкуссионисты, барабанщики, бас-гитарист, клавишники, духовая группа и дополнительный струнный ансамбль, состоящий из скрипок, альтов, виолончелей и контрабаса. "Я очень рад представить такой удивительный концерт, где сплетаются воедино искусства танца на льду и музыки, – рассказывает Дидюля. – Волшебству и сказке быть!".

В МДМ состоится концерт "Релакс в большом городе". В программе – мировые хиты для идеального релакса, которые исполнит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Гостей ждут самые романтичные и нежные сочинения композиторов разных эпох, которые помогут отвлечься от проблем и хотя бы ненадолго оказаться в прекрасном мире любви и красоты. Прозвучат творения Альбинони, Дебюсси, Рахманинова, Моцарта, Сен-Санса, Хачатуряна, Массне, Миллера, саундрек к фильму "Цвет ночи" и другие известные произведения.

В кино выходит фильм "Девушка, которая застряла в паутине". Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист попадают в круговерть шпионажа киберпреступлений и коррупции. Удастся ли им оттуда выбраться? Другая премьера – ужастик "Оверлорд". Втория мировая война. Перед высадкой союзников в Нормандии два американских диверсанта имеют задачу разрушить немецкую радиомачту. Но им предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с фантастическими последствиями нацистских экспериментов.