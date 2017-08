Героев "Игры престолов" одевают в коврики IKEA

Секреты костюмов героев "Игры престолов" Мишель Клэптон раскрыла еще в 2016 году в ходе лекции в Центре Гетти в Лос-Анджелесе. Но малозаметный фрагмент ее выступления, где упоминается IKEA, привлек внимание фанатов и прессы только сейчас, пишет "Газета.ru" со ссылкой на BuzzFeed.

По словам Мишель Клэптон, недорогие коврики проходят специальную обработку. Пошитые из них мантии должны выглядеть старыми и изношенными.

Ранее неизвестные хакеры, совершившие атаку на телеканал HBO, слили в Сеть четвертый эпизод сериала. Взломщикам удалось похитить из компьютерных систем около 1,5 терабайта информации телеканала. Неожиданный подарок фанаты получили за пару дней до официальной премьеры. Украденная серия с невообразимой скоростью распространилась по разным интернет-ресурсам и облачным сервисам.

The Woolly Capes You See On Game Of Thrones Are Actually IKEA Rugs https://t.co/MR8aIEWa47 pic.twitter.com/p7BgDUMUdB