Героев "Игры престолов" одевают в коврики IKEA
Секреты костюмов героев "Игры престолов" Мишель Клэптон раскрыла еще в 2016 году в ходе лекции в Центре Гетти в Лос-Анджелесе. Но малозаметный фрагмент ее выступления, где упоминается IKEA, привлек внимание фанатов и прессы только сейчас, пишет "Газета.ru" со ссылкой на BuzzFeed.
По словам Мишель Клэптон, недорогие коврики проходят специальную обработку. Пошитые из них мантии должны выглядеть старыми и изношенными.
Ранее неизвестные хакеры, совершившие атаку на телеканал HBO, слили в Сеть четвертый эпизод сериала. Взломщикам удалось похитить из компьютерных систем около 1,5 терабайта информации телеканала. Неожиданный подарок фанаты получили за пару дней до официальной премьеры. Украденная серия с невообразимой скоростью распространилась по разным интернет-ресурсам и облачным сервисам.
The Woolly Capes You See On Game Of Thrones Are Actually IKEA Rugs https://t.co/MR8aIEWa47 pic.twitter.com/p7BgDUMUdB— Latest on SAYS (@saysdotcom) 7 августа 2017 г.
В настоящее время злоумышленники владеют сценариями по крайней мере трех новых серий "Игры престолов". Спойлеры уже слиты в Сеть. Представители телеканала ведут расследование, пытаясь выяснить как именно злоумышленники получили доступ к секретным данным. "Любое вторжение явно разрушительно и тревожно для всех нас", – добавил глава HBO Ричард Плеплер.
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