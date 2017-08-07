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Lifestyle

Героев "Игры престолов" одевают в коврики IKEA

Кадр из сериала "Игра престолов"
Художник по костюмам Мишель Клэптон, одевающая актеров культового сериала "Игра престолов", рассказала, что мантии для некоторых персонажей делают из купленных в IKEA ковриков.
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Секреты костюмов героев "Игры престолов" Мишель Клэптон раскрыла еще в 2016 году в ходе лекции в Центре Гетти в Лос-Анджелесе. Но малозаметный фрагмент ее выступления, где упоминается IKEA, привлек внимание фанатов и прессы только сейчас, пишет "Газета.ru" со ссылкой на BuzzFeed.

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По словам Мишель Клэптон, недорогие коврики проходят специальную обработку. Пошитые из них мантии должны выглядеть старыми и изношенными. 

Ранее неизвестные хакеры, совершившие атаку на телеканал HBO, слили в Сеть четвертый эпизод сериала. Взломщикам удалось похитить из компьютерных систем около 1,5 терабайта информации телеканала. Неожиданный подарок фанаты получили за пару дней до официальной премьеры. Украденная серия с невообразимой скоростью распространилась по разным интернет-ресурсам и облачным сервисам.

 

 

В настоящее время злоумышленники владеют сценариями по крайней мере трех новых серий "Игры престолов". Спойлеры уже слиты в Сеть. Представители телеканала ведут расследование, пытаясь выяснить как именно злоумышленники получили доступ к секретным данным. "Любое вторжение явно разрушительно и тревожно для всех нас", – добавил глава HBO Ричард Плеплер.


Автор: Алексей Минин7 августа 2017, 18:12

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