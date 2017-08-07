Бельгийского принца распекли за провокационное фото

Принц Лоран останется без ежегодной дотации в 300 тысяч евро. Брат короля Бельгии, несмотря на запрет, сфотографировался с китайскими военными.

Дипломатический скандал разразился в Бельгии. Брат короля, в обход запрета правительства страны, посетил прием, устроенный делегацией КНР.

Приглашение на торжественное мероприятие, посвященное 90-летию создания армии Китайской народной республики, принцу прислали в конце июля. Однако премьер Бельгии Шарль Мишель лично запретил члену королевской семьи встречаться с китайскими товарищами.

Надо отметить, что глава правительства едва ли ожидал послушания от Лорана, который приобрел известность как "несносный ребенок" королевского семейства Бельгии. Еще король-отец Альберт Второй, когда был на троне, как-то раз не внес своего младшего сына в список лиц, приглашенных на официальные торжества по случаю национального праздника Бельгии – Дня короля. Список выходок 53-летнего enfant terrible к тому времени был значительным: самовольная поездка в Демократическую Республику Конго (ДРК) – бывшую бельгийскую колонию, некорректное обращение с наемными работниками и курьезное падение на свадьбе князя Монако.

19/7/2017

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr — Laurent of Belgium (@Laurent_of_B) 29 июля 2017 г.

Вот и на сей раз принц Лоран не только присутствовал на торжествах, но и выложил в своём твиттере фото с мероприятия. В королевском дворце снимки сочли "неприемлемыми": брат короля позирует в военной форме в окружении офицеров армии КНР.

Правительство потребовало, чтобы представитель правящей династии удалил фотографию. Но принц по привычке требования проигнорировал. В результате, как утверждают источники бельгийского издания Soir, Лоран может лишиться положенной ему ежегодной госдотации в 308 тысяч евро.

Брат короля еще в юности доставлял немало хлопот родителям: несколько раз менял учебные заведения, в 13 лет совершил побег из школы-интерната при аббатстве Лоппем, устраивал шумные вечеринки. Позже принца Лорана несколько раз лишали водительских прав за превышение скорости и обвиняли в неэкономном расходовании выделяемых на его содержание средств госбюджета.