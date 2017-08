Бельгийского принца распекли за провокационное фото

Дипломатический скандал разразился в Бельгии. Брат короля, в обход запрета правительства страны, посетил прием, устроенный делегацией КНР.

Приглашение на торжественное мероприятие, посвященное 90-летию создания армии Китайской народной республики, принцу прислали в конце июля. Однако премьер Бельгии Шарль Мишель лично запретил члену королевской семьи встречаться с китайскими товарищами.

Надо отметить, что глава правительства едва ли ожидал послушания от Лорана, который приобрел известность как "несносный ребенок" королевского семейства Бельгии. Еще король-отец Альберт Второй, когда был на троне, как-то раз не внес своего младшего сына в список лиц, приглашенных на официальные торжества по случаю национального праздника Бельгии – Дня короля. Список выходок 53-летнего enfant terrible к тому времени был значительным: самовольная поездка в Демократическую Республику Конго (ДРК) – бывшую бельгийскую колонию, некорректное обращение с наемными работниками и курьезное падение на свадьбе князя Монако.

19/7/2017

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr