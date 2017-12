One&Only: отдых наедине с собой

В стремительном ритме жизни должны быть приятные паузы, поэтому каждому из нас иногда необходим побег от реальности. Найти свой собственный путь помогут отели всемирно известной гостиничной сети One&Only. Мы представляем подборку тех мест, где наслаждаться отдыхом можно круглый год.

One&Only The Palm, Дубай

One&Only The Palm – это, пожалуй, самый уединенный пляжный курорт Дубая. К услугам гостей 66 номеров, 24 люкса и 4 прибрежных виллы, оформленных в мавританском и андалузском стиле. Дизайнерские номера и люксы расположены в жилой зоне, включающей трехэтажный корпус Manor House и шесть одноэтажных особняков Palm Beach Mansion с уникальной домашней атмосферой.

Номера One&Only The Palm считаются одними из самых просторных в Дубае. В каждом из них есть свой балкон или открытая терраса, а до пляжа и центрального бассейна площадью 850 кв. м буквально несколько шагов. Из люкса Grand Palm Suite площадью 250 кв. м, что на верхнем этаже Manor House, открывается вид на бассейн и марину.

Для гостей, которым важнее всего абсолютное уединение и персональное обслуживание, курорт One&Only The Palm предлагает виллы Beachfront площадью 325 кв. м с двумя спальнями. В каждой двухэтажной вилле – открытая планировка, бар, столовая и небольшая кухня. В распоряжении гостей – полностью меблированные видовые балконы, патио и террасы на крышах, собственные бассейны с контролем температуры воды, "арабские" беседки, открытые зоны отдыха и обеденные зоны в окружении пышных садов.

One&Only The Palm, пожалуй, самый уединенный пляжный курорт Дубая. Это тихая гавань, открывающая захватывающие виды на город. Наличие собственной яхтенной стоянки означает, что до этого островного уголка можно добраться на частной лодке или на скоростном водном такси, а также совершить путешествие по окрестностям или съездить на шопинг и в клубы Дубая.

Гости могут прогуляться по 450-метровому частному пляжу, позагорать у бассейна или отдохнуть в одной из шести кондиционированных пляжных кабин с крытыми и открытыми зонами отдыха, телевизором, мини-баром, ванной и душем. Здесь же по соседству можно расслабиться в One&Only Private Spa, отправиться на тренировку в суперсовременный фитнес-центр или же на бьюти-процедуры в салон красоты.

Под руководством мишленовского шеф-повара Янника Аллено три ресторана курорта One&Only The Palm – ZEST, STAY и 101 Dining Lounge and Bar в марине – предлагают гостям креативные блюда местной и нтернациональной кухни. А легкие закуски, прохладительные напитки и вечерний чай подают в уютном лаунж-баре рядом с лобби или приносят прямо в люкс – причем, круглосуточно.

ZEST – основной ресторан курорта, предлагающий блюда с элементами ближневосточной, азиатской и западной кухни в неординарной обстановке. Главные блюда готовят на двух открытых кухнях, где гости могут выбрать основной ингредиент: птицу, мясо или рыбу – и его приготовят под заказ.

Ресторан высокой кухни STAY шеф-повара Янника Аллено специализируется на творческой гастрономии и поражает посетителей фирменными блюдами, представляющими собой современную интерпретацию традиционных кулинарных рецептов.

Посиделки за общим столом в изогнутом, как буква "S", лаунже с видом на ресторан способствуют общению между гостями, а подача десертов в стиле Pastry Library поощряет их к созданию собственных десертов: от выбора ингредиентов до наблюдения за приготовлением десертов шеф-кондитером. Тех, кому требуется индивидуальное обслуживание, за общим столом для компании до 10 человек ждет особое меню с фирменными блюдами, десертами и эксклюзивной картой вин Magnum Wine List.

Здесь же находится один из самых модных ресторанов города – 101 Dining Lounge and Bar. Он расположен над водой и предлагает поразительные панорамные виды на Новый Дубай. С утра до позднего вечера гостям подают напитки и блюда средиземноморской кухни: от тапас и свежих салатов до морепродуктов и гриля – в изысканной атмосфере экзотического острова. Вечер можно продолжить под звуки музыки, которую ставит местный диджей.

One&Only Royal Mirage, Дубай

Курортный отель One&OnlyRoyal Mirage с видом на залив Палм-Айленд-Бей, считается одним из самых стильных прибрежных курортов Дубая. Он имеет собственный пляж протяженностью один километр и состоит из трех комплексов: Palace, Arabian Court и Residence&Spa, где подлинная забота о нуждах гостей и гостеприимство сочетаются с творческим подходом и вековыми традициями, создавая атмосферу арабской изысканности и роскоши. Это оазис спокойствия в самом центре шумного "нового Дубая".

Комплекс Palace воссоздает атмосферу сказочной Аравии – его окружают пышные сады, фонтаны и извилистые каналы. Гостям нравится некоторая театральность курорта, они с восторгом отзываются о качестве номеров и услуг.

К их услугам 176 номеров Superior Deluxe и 45 люксов, среди которых два номера люкс Royal Suite. На частном пляже у гостей курорта есть все, что нужно для отдыха: большие плавательные бассейны с поддерживаемой температурой, центр водных видов спорта, теннисные корты, поле для гольфа, детская площадка KidsOnly и, самое главное, – тихое, спокойное место для отдыха и релаксации. В комплексе Palace прекрасный выбор ресторанов, а банкетный зал Royal Ballroom, вмещающий до 350 гостей, и три зала для совещаний позволят провести здесь любое корпоративное мероприятие.

Комплекс Arabian Court, на первый взгляд, кажется фантасмагорическим, попавшим сюда из очень старой сказки. Надежно укрытый в тени оазиса, он отличается выразительностью архитектурных решений и красотой фонтанов, дорожек и пышных садов. Причудливый вход перетекает в протяженную галерею – центральную ось всего комплекса, соединяющую два крыла здания. Она ведет к 162 великолепным номерам и 10 изысканно отделанным люксам, каждый из которых смотрит на море и имеет отдельный балкон или патио с садом. К услугам отдыхающих три ресторана и лаунж-зона, где можно познакомиться с национальной кухней Востока или же попробовать современные блюда других регионов мира.

Residence&Spa курорта One&Only Royal Mirage включен в “Leading Hotels of the World” – ассоциацию, объединяющую лучшие отели мира. Комплекс резиденций в арабском стиле, каждую из которых обслуживает своя команда тщательно подобранных сотрудников, состоит из 18 люксов и 32 просторных номеров Prestige, где все продумано до мелочей. Номера смотрят на море и имеют отдельный балкон или патио с садом. В этом комплексе работает собственный ресепшн, ресторан и просторный лаундж.

Роскошную и элегантную виллу Beach Garden Villa Residence отделяет от Residence&Spa пышный зеленый массив. Укромные сады, бассейн и близость к пляжу создают атмосферу тайного прибежища, в котором гарантируется полная неприкосновенность частной жизни. Прямо из изящного переднего двора Residence&Spa можно направиться в Институт здоровья и красоты, яркая архитектура которого напоминает о знаменитых постройках Ближнего Востока, с их величественными куполами, резными арками и изысканной отделкой. Здесь ценят традиции местной культуры и интегрируют их во все процедуры и практики. На 1800 кв. м. комплекса расположены восточный хаммам, спа-центр One&Only и фитнес-центр, предлагающие весь спектр услуг для красоты и здоровья.

One&Only Le Saint GEran, Маврикий

Легендарный One&Only Le Saint Géran вновь открылся в декабре 2017, спустя девять месяцев после начала глобальной реконструкции, превратившись в современную икону и один из лучших курортов мира. Расположенный на северо-восточном побережье острова, One&Only Le Saint Géran устанавливает новые стандарты роскоши в Индийском океане и за его пределами – с момента открытия курорта в 1975 году.

Сегодня этот обновленный курорт готов предложить современным взыскательным путешественникам незабываемый отдых в окружении природы Маврикия. Являясь образцовым островным курортом класса люкс, после реновации One&Only Le Saint Géran сохранил то, что гости всегда любили: ощущение исключительного уединения на частном побережье с пляжем и тихой лагуной.

Колониальный стиль курорта был также бережно сохранен и дополнен дизайнерскими отсылками к архитектурным и бытовым традициям Маврикия: типичными для местных плантаций хозяйскими домами, cушильнями для сахарного тростника и мягкими крышами с пальмовым настилом. В каждом из 142 новых номеров появились просторные гостиные в классическом стиле, а из окон открывается захватывающий вид на океан, пляж или лагуну. В каждом номере есть балкон или терраса, выложенные мрамором ванные комнаты с тропическим душем, переходящие в хитроумные гардеробные. Более 50 номеров можно использовать как совмещенные, что идеально для отдыха всей семьей.

Знаковая для курорта Villa One – это вершина ультралюксового размещения на Маврикии. Частная уединенная островная вилла с двумя спальнями расположена среди тропических садов и предлагает гостям умопомрачительные виды на Индийский океан и круглосуточный сервис от частного консьержа, шеф-повара и дворецкого. Обновленная Villa One – самое желанное место для проживания на острове.

Новый бренд-шеф курорта Марк де Пассорио из мишленовского L’Esprit de la Violette (Франция) полностью переосмыслил кулинарную концепцию One&Only Le Saint Géran, создав новые рестораны, сохранив то, что полюбилось гостям. Он уверен, что посетителей ресторана ожидает абсолютно новый гастрономический опыт.

Гостей курорта ждет невероятное разнообразие кулинарных концепций: PRIME – знаменитый, а теперь обновленный стейк-хаус курорта; Tapasake, представляющий азиатское наследие Маврикия и предлагающий гостям удивительный азиатский тапас-бар; кофейня L'Artisan с чудесной выпечкой; ресторан La Terrasse c магическими видами, блюдами индийской, китайской, средиземноморской и местной маврикийской кухни и новым Le Carre Lounge, расположенным над La Terrasse; и, наконец, пляжный La Pointe в Palm Grove (пальмовой роще) с идиллическими пляжными беседками и блюдами на открытом огне.

На курорте также также работает полностью обновленный фитнес-центр Club One. Расположенный среди тропических лесов, он представляет собой современную спортивную площадку мирового уровня. Здесь есть все необходимое для эффективного кардио, силовых тренировок и занятий на выносливость. В двух новых студиях проводят групповые тренировки по йоге, зумбе, TRX®, кикбоксингу, HIIT и сайклингу. Уличная фитнес-площадка представляет инновационную методику My Equilibria – уникальные тренировки с собственным весом хорошо влияют на силу, баланс и выносливость, а свежий морской воздух делает их еще более приятными. В павильоне с видом на океан в тени пальм с рассвета до заката проводятся занятия аэробикой и йогой. Для детей в Club One расположены клубы KidsOnly и OneTribe, в которых найдется время для рисования, спортивных приключений, киносеансов, дискотек и даже закрытых барбекю-вечеринок.

Обновленный спа One&Only Le Saint Géran теперь занимает площадь 1000 кв. м и предлагает гостям меню спа-поцедур, которыми можно наслаждаться в одном из 13 спа-кабинетов с видами на безмятежную лагуну, окруженную пышной зеленью. К услугам гостей также парная, сауна и пейзажный бассейн, у которого можно провести хоть весь день.

Также гости курорта могут открыть для себя Маврикий, которого они не знали прежде, благодаря новой коллекции экскурсий, разработанных специально для One&Only с учетом индивидуальных предпочтений гостей. От удивительных гастрономических поездок до захватывающей глубоководной рыбалки, гости из первых уст могут узнать о самой успешной природоохранной деятельности на планете или воспользоваться уникальной возможностью увидеть малоизведанные места острова и колоритных местных жителей. One&Only Le Saint Géran впервые дает возможностям так близко познакомиться с островом, узнать его характер и богатейшую природу.

One&Only Reethi Rah, Мальдивы

Островной курорт One&Only Reethi Rah находится на самом большом острове атолла Северный Мале Мальдивского архипелага. 45 минут трансфера из международного аэропорта Мале на скоростной яхте – и вы на отдыхе. Этот мальдивский курорт с 12 пляжами и береговой линией, протяженностью 6 километров, гарантирует вам уединенность и покой, предлагая при этом множество развлечений, простор и свободу выбора.

Reethi Rah на языке дивехи означает "красивый остров". Для размещения гостей курорта предлагается 90 вилл категории Beach Villa с собственной пляжной территорией и просторными верандами и 32 виллы категории Water Villa, устроенными над чистыми, безопасными водами бирюзовой лагуны. Те, кто ищет уединения в обстановке исключительной роскоши, могут остановиться на западной части острова в одной из двух просторных резиденций Grand Sunset Residence с тремя спальнями и великолепной открытой зоной отдыха площадью более 2000 кв. метров.

В отеле есть несколько абсолютно уникальных ресторанов с блюдами современной кухни, где готовят всемирно известные, необычайно креативные шеф-повара. Заказать трапезу можно в соломенных павильонах над водой, под раскидистым баньяном или на арабских коврах, брошенных на пляжный песок. В любом случае, гостей курорта ждет высочайший уровень сервиса и кулинарного мастерства, который вряд ли можно найти в другом тропическом курорте на мальдивских островах. Здесь представлена органическая кухня с овощами и фруктами прямо из сада шеф-повара, великолепная французская кухня в стиле "брассери", азиатская, итальянская и современная японская кухни. Особого внимания заслуживают свежие морепродукты.

Курорт идеален для влюбленных пар и молодоженов, но здесь принимаеют и семьи с детьми, для которых работают два детских клуба: KidsOnly для малышей и One Tribe – для детей постарше. В них предлагают развлекательные программы и интерактивные занятия для детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Среди развлечений снорклинг, приготовление шоколада, пиратские круизы и многое другое. В дополнение к разнообразию предлагаемых на курорте водных и наземных видов спорта, взрослые гости могут заняться живописью в художественной студии под наставничеством местного художника.

Восстановить силы можно в спа-центре One&Only Spa, удостоенном множества наград. Здесь есть целительные бассейны, парная и сауна под открытым небом, парные с кристаллами, закрытые сауны и ледяные фонтаны. Из роскошных спа-вилл с соломенными крышами открываются потрясающие виды на океан, которые помогают по-настоящему расслабиться и отдохнуть во время любой из множества предлагаемых процедур. Комплексные индивидуально составленные спа-программы включают занятия фитнесом, диетотерапию и косметические процедуры.