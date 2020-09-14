Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен экстренно госпитализирован

Бывший экс-глава Франции Валери Жискар Д'Эстен экстренно госпитализирован. Бывшего политика полижили в одну из больниц Парижа.
Стоит отметить, что Жискару Д'Эстену 94 года. О точных причина госпитализации на данный момент не сообщается.
Девушка ответила на все вопросы подписчиков
Актриса показала фигуру в мини-шортах
Актриса хочет повторить попытку
Откровенное интервью лица "второй кнопки"
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Хочешь жить? Не выходи замуж
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Почему люди обижают животных?
Сочи это Россия
Вы когда-нибудь скидывали кому то свои голые фото?