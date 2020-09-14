Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

На прошлой неделе Бабин выступал на фестивале Z.City в Крыму. После концерта музыкант решил вместе с товарищами отдохнуть в арендованном доме. Диджей и его друзья в какой-то момент начали конфликтовать с находящейся рядом компанией.
Молодые люди устроили драку. Сергея ударили камнем по голове, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Музыканта экстренно госпитализировали. Врачи подключили Бабина к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней он находился в коме. Несмотря на старания врачей, диджей умер.
Вдова с трудом представляет дальнейшую жизнь без Сергея. Девушка рассказала, что он был лучшим мужем и папой. Она не знает, как сообщить дочери о смерти отца. "Это жестоко", – сказала жена Бабина.
Поклонники приносят соболезнования близким музыканта. "Не хочу в это верить... Люди, что твориться с миром?! Как же жаль Сережу...", "Какой ужас", "Светлая память", – пишут они под последней публикацией в инстаграм-аккаунте диджея.
Избивших Сергея людей уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Правоохранители хотят узнать, кто именно ударил Сергея по голове.
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