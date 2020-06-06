Умершего участника КВН из-за пандемии коронавируса не смогли нормально похоронить

Появилось известие о кончине знаменитого участника команды КВН "Парни из Баку" Рауфа Аскерова. О трагическом известии сообщил коллега артиста.
Приятель Аскерова также сообщил, что из-за ситуации с COVID-19 с Рауфом близкие не имели возможности даже нормально проститься. Стоит отметить, что причиной смерти Аскерова называют инсульт.
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