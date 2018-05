Стрелок убил восьмерых учеников школы в Техасе

Согласно последним данным по меньшей мере восемь учеников школы города Санта-Фе в Техасе погибли в результате нападения вооруженного мужчины, передает RT. Прибывшая на место полиция задержала нападавшего.

#breaking. Three separate law-enforcement sources confirm to @JRogalskiKHOU that at least eight students were killed this morning in the #santafehighschool shooting. #khou11 pic.twitter.com/xpOdYwkg2o