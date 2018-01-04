Бузова слегла с тяжелым заболеванием
Иммунитет звезды серьезно ослаб. Похоже, организм певицы, которая работает почти круглые сутки, все-таки дал сбой.
Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram. "Я не люблю жаловаться и никогда ничего не прошу, я привыкла быть сильной и самостоятельной, ведь так сложились обстоятельства (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – начала она тревожное сообщение.
Бузова отметила, что так плохо ей не было никогда. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит ... ещё и на душе тяжело как-то", – уточнила исполнительница.
Певица поблагодарила тех, кто вызвался оказать ей помощь. "Готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду, кто-то даже из аэропорта... пусть вас единицы ( как в очередной раз я убедилась ), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку", – добавила она.
Пользователи социальной сети считают, что Бузовой нужно беречь себя. "Оля ты живешь на износ так нельзя" – пишет один из комментаторов. "Оля нервы сдали твои. Эти новости о беременности и свадьбе.... Плюс много работаешь!" – уверен другой.
Отметим, что Ольгу Бузову часто доводят до слез. Один из последних, кому это удалось сделать, был участник "Дома-2" Роман Гриценко. Как писали Dni.Ru, он фактически предал певицу.
Таролог раскрыла судьбу известного певца
Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Жители Германии уже уже устали от госпожи канцлера
Звезды устроили перепалку в Сети