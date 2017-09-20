Шокирующие фото и видео землетрясения в Мексике
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощнейшие подземные толчки опрокинули десятки зданий, разрушили газовые магистрали и спровоцировали пожары в день 32-й годовщины разрушительного землетрясения 1985 года, передает Reuters.
Buildings bend and almost snap during the 7.1 Magnitude earthquake.— Devin Sena (@DevinSenaUI) 19 сентября 2017 г.
No tsunami threat. pic.twitter.com/GumEFuQLvB
По последним данным, число погибших в результате катастрофы выросло до 224, передает Russia Today. В Мехико объявлено чрезвычайное положение. Землетрясение настигло и другие регионы страны, где счет жертв идет на десятки.
JUST NOW: Building collapses in the heart of Mexico City. #sismo pic.twitter.com/vgqqQ2ZzSz— Devin Sena (@DevinSenaUI) 19 сентября 2017 г.
Спасатели разгребают огромные завалы, пытаясь найти выживших. Как сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето, при обрушении школы в районе Коапа погибли 20 детей и двое взрослых. Еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.
This is the scene outside of terminal 2 at Mexico City Airport. pic.twitter.com/LAzu5xwr3X— Devin Sena (@DevinSenaUI) 19 сентября 2017 г.
Некоторые магазины начали бесплатно раздавать продукты питания пострадавшим. Воду, галеты и консервы добровольцы складывают в специально отведенных местах прямо на улицах, сообщает РИА Новости.
Some of the video from Mexico are frightening ��#PrayForMexico pic.twitter.com/MDzLk2mBdq— Growing up Mexican (@the_growing) 19 сентября 2017 г.
Данные о потерпевших россиянах пока не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом в Мехико Андрея Трояновского. "Мы поддерживаем постоянный контакт с дежурными службами, с Красным Крестом. Пока нам не поступало информации о том, что кто-то из россиян пострадал при землетрясении", – отметил он.
Earthquake in Mexico City �� #PrayForMexico #bestrong pic.twitter.com/hBmFwjiym7— JJ (@Raiderzilla) 20 сентября 2017 г.
Дипломат добавил, что в посольство обратились две россиянки, напуганные катастрофой. Им была предоставлена вся необходимая информация.
La gloria más grande de los Mexicanos no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída Animo ���� México pic.twitter.com/NguCvIww01— JJ (@Raiderzilla) 19 сентября 2017 г.
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