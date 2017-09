Шокирующие фото и видео землетрясения в Мексике

В Сети появились шокирующие кадры из мексиканской столицы Мехико. В городе царит апокалиптическая атмосфера: здания рушатся на глазах, люди паникуют.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощнейшие подземные толчки опрокинули десятки зданий, разрушили газовые магистрали и спровоцировали пожары в день 32-й годовщины разрушительного землетрясения 1985 года, передает Reuters.

Buildings bend and almost snap during the 7.1 Magnitude earthquake.

No tsunami threat. pic.twitter.com/GumEFuQLvB — Devin Sena (@DevinSenaUI) 19 сентября 2017 г.

По последним данным, число погибших в результате катастрофы выросло до 224, передает Russia Today. В Мехико объявлено чрезвычайное положение. Землетрясение настигло и другие регионы страны, где счет жертв идет на десятки.

JUST NOW: Building collapses in the heart of Mexico City. #sismo pic.twitter.com/vgqqQ2ZzSz — Devin Sena (@DevinSenaUI) 19 сентября 2017 г.

Спасатели разгребают огромные завалы, пытаясь найти выживших. Как сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето, при обрушении школы в районе Коапа погибли 20 детей и двое взрослых. Еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.

This is the scene outside of terminal 2 at Mexico City Airport. pic.twitter.com/LAzu5xwr3X — Devin Sena (@DevinSenaUI) 19 сентября 2017 г.

Некоторые магазины начали бесплатно раздавать продукты питания пострадавшим. Воду, галеты и консервы добровольцы складывают в специально отведенных местах прямо на улицах, сообщает РИА Новости.

Some of the video from Mexico are frightening #PrayForMexico pic.twitter.com/MDzLk2mBdq — Growing up Mexican (@the_growing) 19 сентября 2017 г.

Данные о потерпевших россиянах пока не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом в Мехико Андрея Трояновского. "Мы поддерживаем постоянный контакт с дежурными службами, с Красным Крестом. Пока нам не поступало информации о том, что кто-то из россиян пострадал при землетрясении", – отметил он.

Дипломат добавил, что в посольство обратились две россиянки, напуганные катастрофой. Им была предоставлена вся необходимая информация.