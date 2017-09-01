Причиной урагана "Харви" могли стать инопланетяне

Уфологи изучили снимки разрушительного урагана Харви, прошедшего в США, и пришли к неожиданным выводам. По мнению экспертов, стихийное бедствие мог вызвать корабль инопланетных пришельцев.

На фотографиях урагана Харви над Техасом, которые сделало NASA, уфологи разглядели нечто, весьма напоминающее НЛО. Эксперты считают, что именно приближение инопланетян и могло спровоцировать столь мощную катастрофу, передает Ura.ru.

Уфологи заявили о начале вторжения инопланетян: На снимке NASA найдено НЛОhttps://t.co/lpc99N4x6b pic.twitter.com/0a7VzTdtmt — Артем (@A_Yuzhakov) 31 августа 2017 г.

Ряд ученых, в принципе полагает, что техасский ураган ознаменовал собой начало вторжения пришельцев на Землю. Тем временем, число жертв стихийного бедствия увеличилось до 47 человек, передает Russia Today. Спасатели считают, что по мере продолжение поисковой операции погибших может стать больше. Как отметил мэр наиболее пострадавшего от урагана Хьюстона Сильвестр Тернер, все самое страшное осталось позади, город постепенно начинает возвращаться к привычной жизни.

We're continuing to tally rainfall accumulations in the storm's wake, as #Harvey dumps catastrophic rains over Texas https://t.co/niFZ3eKJUh pic.twitter.com/XpwpMFxlaq — NASA (@NASA) 29 августа 2017 г.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

ATLANTIC OCEAN *Full Update* NASA Sees a Slow-Moving, Soaking Tropical Storm Harvey STORY/Imageshttps://t.co/FzkEXZe8cs pic.twitter.com/R7yaqcvPCO — NASAHurricane (@NASAHurricane) 26 августа 2017 г.

В конце августа ураган Харви обрушился на штат Техас, став самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет. Основную тяжесть урагана взяло на себя два округа – Аранзас и Рокпорт. Там проживает более 10 000 человек, большинство из которых остались без домов. По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра в этой местности во время урагана достигали 132 миль в час (212 километров в час).

