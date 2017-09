Причиной урагана "Харви" могли стать инопланетяне

На фотографиях урагана Харви над Техасом, которые сделало NASA, уфологи разглядели нечто, весьма напоминающее НЛО. Эксперты считают, что именно приближение инопланетян и могло спровоцировать столь мощную катастрофу, передает Ura.ru.

Ряд ученых, в принципе полагает, что техасский ураган ознаменовал собой начало вторжения пришельцев на Землю. Тем временем, число жертв стихийного бедствия увеличилось до 47 человек, передает Russia Today. Спасатели считают, что по мере продолжение поисковой операции погибших может стать больше. Как отметил мэр наиболее пострадавшего от урагана Хьюстона Сильвестр Тернер, все самое страшное осталось позади, город постепенно начинает возвращаться к привычной жизни.

