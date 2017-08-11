В метро загорелся поезд с пассажирами

На станции Oxford Сircus в лондонском метро утром 11 августа загорелся поезд с пассажирами, передает РИА ФАН. На месте работают пожарные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
The smoke that led to Oxford Circus tube station being evacuatedhttps://t.co/V718ZgDunb pic.twitter.com/lFfNXcAyIF— BBC News (UK) (@BBCNews) 11 августа 2017 г.
Очевидцы сообщили о бегущих в панике людях. В Сети появились кадры из вагонов, заполненных дымом.
Fire on the bakerloo line Oxford circus today - great Friday start pic.twitter.com/SVtZxWClDi— Joe Bunting (@jnzbunting) 11 августа 2017 г.
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