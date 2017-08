В метро загорелся поезд с пассажирами

На станции Oxford Сircus в лондонском метро утром 11 августа загорелся поезд с пассажирами, передает РИА ФАН. На месте работают пожарные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

The smoke that led to Oxford Circus tube station being evacuatedhttps://t.co/V718ZgDunb pic.twitter.com/lFfNXcAyIF