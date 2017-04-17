В Москве у супружеской пары изъяли 108 кг наркотиков

В столице на Калужском шоссе правоохранители задержали автомобиль с молодой супружеской парой. В ходе обыска машины в багажнике было найдено около девяти килограммов наркотиков, передает НСН.

Позже сотрудники полиции провели дополнительные обыски по месту жительства задержанных и обнаружили гашиш, кокаин, марихуану, амфетамин и таблетки ЛСД. Общая масса изъятых веществ составила 108 килограммов.