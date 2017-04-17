В Москве избили и ограбили тренера сборной России по футболу

На юго-востоке столицы неизвестные напали на тренера вратарей футбольной сборной России Сергея Бабурина. Инцидент произошел на улице Перерва, передает агентство "Москва".

Как рассказал Бабурин, его избили, а после отобрали сумку с находящимся внутри мобильным телефоном Nokia, паспортом, удостоверением РФС и 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сергей Бабурин в разное время выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. С 1997 года по 2001 год он тренировал вратарей раменского "Сатурна". С 2014 работает с вратарями юношеской сборной России.