Во время пасхальной службы у священника украли MacBook и украшения

С заявлением о краже в полицию обратился священник храма Архангела Михаила в Москве. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что из его дома на территории храма пропали вещи на 350 тысяч рублей.

Среди похищенного оказались ювелирные украшения и MacBook, передает Life.ru. Священник предположил, что преступление произошло во время пасхальной службы. Ведется поиск злоумышленников.