Автобус с детьми смыло с дороги

Поднявшаяся из-за паводка река смыла в кювет автобус, следовавший из города Державинска в областной центр Кокшетау в Акмолинской области на севере Казахстана, передает URA.RU. В салоне находилась группа из десяти детей в сопровождении учителей.
Очевидцы сняли на видео процесс эвакуации. Пассажиры выбирались через люк на крыше и пересаживались в лодку.
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