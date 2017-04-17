Автобус с детьми смыло с дороги

Поднявшаяся из-за паводка река смыла в кювет автобус, следовавший из города Державинска в областной центр Кокшетау в Акмолинской области на севере Казахстана, передает URA.RU. В салоне находилась группа из десяти детей в сопровождении учителей.

Очевидцы сняли на видео процесс эвакуации. Пассажиры выбирались через люк на крыше и пересаживались в лодку.