Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
Водитель обратил внимание прогуливавшихся дам на то, что питомец мертв. Судя по всему, девушки пребывали в уверенности, что животное просто не хочет идти. Однако автор ролика был непреклонен. "Собачка сдохла!" – отрезал он.
Интернет-пользователи, прокомментировавшие ролик, поделились на два лагеря. Одни пришли к выводу, что собака действительно умерла. Другие предположили, что она или уснула, или обиделась на хозяев и таким образом демонстрировала характер.
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