Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео

Видеорегистратор снял странную прогулку двух девушек. Одна из них тащила на поводке собачку, которая не подавала признаков жизни.

Водитель обратил внимание прогуливавшихся дам на то, что питомец мертв. Судя по всему, девушки пребывали в уверенности, что животное просто не хочет идти. Однако автор ролика был непреклонен. "Собачка сдохла!" – отрезал он.

Интернет-пользователи, прокомментировавшие ролик, поделились на два лагеря. Одни пришли к выводу, что собака действительно умерла. Другие предположили, что она или уснула, или обиделась на хозяев и таким образом демонстрировала характер.