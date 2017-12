Известный режиссер умер от пневмонии

Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый режиссер Ален Жессюа. Деятель кино лечился от пневмонии в одной из местных клиник. Предположительно, именно заболевание стало причиной его смерти.

Жессюа создал девять лент, среди них – "Игра в кровопролитие", "Армагеддон", "Лечение шоком" и другие. Его считали одним из лучших французских режиссеров 70-х годов XX века, передает Le Figaro.

Award-winning director Alain Jessua, who worked with Jacques Becker, Max Ophuls, and Marcel Carné, was 85. https://t.co/iIZrDzPBDW pic.twitter.com/En9LtIkhcn