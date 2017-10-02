Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв

Президенту США сообщили о трагедии в Лас-Вегасе. Дональд Трамп и сотрудники его администрации молятся за семьи жертв и пострадавших, сообщили в Белом доме. СМИ называют случившееся "самой кровавой стрельбой в американской истории".

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе растет: уже известно по меньшей мере о 50 погибших. Ранены около 200 человек, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Телеканал CNN со ссылкой на шерифа штата Невада Джозефа Ломбардо сообщает, что преступник установлен: это 64-летний Стивен Пэддок. Стрелок был убит во время штурма полицейским спецназом комнаты на 32-м этаже в отеле Mandalay Bay.

Выяснили следователи и имя подруги преступника. Департамент полиции написал в Twitter, что для допроса в рамках расследования стрельбы разыскивается Мэрилу Дэнли. Сообщается также, что обнаружены автомобили, на которых, предположительно, передвигались преступники – внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.

Полиция Лас-Вегаса также сообщает, что трагедия на концерте стала самым массовым расстрелом в истории Соединенных Штатов. До событий 2 октября 2017 года этот печальный рекорд принадлежал бойне 12 июня 2016 года в Орландо (Флорида) в ночном гей-клубе Pulse. Тогда из винтовки и пистолета были убиты 50 человек и еще 53 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и других странах организация "Исламское государство".

64-летнего Стивена Пэддока СМИ называют "самым пожилым массовым убийцей в истории США". По данным The Guardian, полиция выбила дверь в комнату, где укрывался стрелок, с помощью направленного взрыва. В номере на 32-м этаже отеля Mandalay Bay полицейские нашли несколько винтовок, из которых убийца в несколько заходов расстреливал зрителей концерта. Толпа под окнами отеля собралась на фестиваль кантри-музыки.

По данным следствия, Стивен Пэддок – "одинокий волк", не связанный с какими-либо террористическими группировками. Мотивы, побудившие его открыть стрельбу в Лас-Вегасе, правоохранительным органам пока неизвестны. Полиция небольшого городка Мескит, где проживал Пэддок, сообщает, что у него была репутация законопослушного гражданина. У стражей порядка не нашлось ни одной записи о каких-либо нарушениях со стороны Стивена.

Президент Трамп выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе. Сочувствие и поддержку американцам выразили также премьер Великобритании и мэр Лондона, премьер-министры Австралии и Швеции и другие мировые лидеры.