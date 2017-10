Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе растет: уже известно по меньшей мере о 50 погибших. Ранены около 200 человек, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Телеканал CNN со ссылкой на шерифа штата Невада Джозефа Ломбардо сообщает, что преступник установлен: это 64-летний Стивен Пэддок. Стрелок был убит во время штурма полицейским спецназом комнаты на 32-м этаже в отеле Mandalay Bay.

Выяснили следователи и имя подруги преступника. Департамент полиции написал в Twitter, что для допроса в рамках расследования стрельбы разыскивается Мэрилу Дэнли. Сообщается также, что обнаружены автомобили, на которых, предположительно, передвигались преступники – внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH