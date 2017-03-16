В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы

Необычные джинсы из новой коллекции TopShop вызвали массу споров среди пользователей социальных сетей. Модель джинсов Clear Knee Mom Jeans с вставками из прозрачного пластика названа самой безвкусной в истории не только самого бренда, но и мировой моды.

Возможно, дизайнеры TopShop ожидали восхищения в свой адрес, но, увы, ошиблись. Критике подверглась как сама модель Clear Knee Mom Jeans, так и ее прозрачные пластиковые вставки.

Twitter моментально заполнился всевозможными мемами и язвительными отзывами о новых джинсах. Некоторые энтузиасты уже подобрали к необычным штанам "вполне подходящую для них обувь" с дырами на подошве.

i have just the footwear to go with the unholy clear plastic knee mom jeans - these lovely croc martens �� #TheEndIsNigh pic.twitter.com/yA6wNFgvE9 — ♀ (@frankencute) 13 марта 2017 г.

Похоже, затейники из TopShop делали ставку на популярность обычных рваных джинсов, но прогадали. К слову, культовая модель до самого начала 1970-х символизировала бедность – представители рабочего класса не могли позволить себе покупку лишней одежды, поэтому ходили в изношенных до дыр брюках. Специально "портить" джинсы первыми стали всем известные хиппи.

Стоимость Clear Knee Mom Jeans – порядка $95 (около 5,5 тысячи рублей), но даже по такой не высокой для США цене их пока не спешат покупать. "Что это за кошмар?", "Вы бы еще диван джинсовый сделали", "Я никогда бы такое не взяла", – возмущаются пользователи в социальных сетях.

Возможно, негативные отзывы – лишь типичная реакция на нововведение в моде как таковое. Достаточно вспомнить жестокую критику стиля тех же "детей цветов". Быть может, уже спустя пару лет все забудут о рваных джинсах и предпочтут им "пластиковую" замену?