В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы

Возможно, дизайнеры TopShop ожидали восхищения в свой адрес, но, увы, ошиблись. Критике подверглась как сама модель Clear Knee Mom Jeans, так и ее прозрачные пластиковые вставки.

Twitter моментально заполнился всевозможными мемами и язвительными отзывами о новых джинсах. Некоторые энтузиасты уже подобрали к необычным штанам "вполне подходящую для них обувь" с дырами на подошве.

i have just the footwear to go with the unholy clear plastic knee mom jeans - these lovely croc martens #TheEndIsNigh pic.twitter.com/yA6wNFgvE9