Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы

Один из самых известных диджеев планеты, легенда электронной музыки Армин ван Бюрен 17 марта даст концерт в СК "Олимпийский". Музыкант покажет москвичам шоу Armin Only Embrace, посвященное выходу нового альбома. Это будет единственный концерт музыканта в России в рамках мирового тура.

Концептуальная составляющая шоу полностью соответствует названию Embrace (от англ. – охватывать, объять). Электронная музыка здесь переплетается с роком, джазом и рэпом, а балет сменяется в танце хип-хопом. Помимо непрерывного диджейского соло Armin Only Embrace включает в себя танцевальное шоу, театральные перформансы, визуальные и световые спецэффекты.

По словам Армина, это самое большое шоу из тех, которые он когда-либо делал. На его подготовку ушел год, который команда Armin Only Embrace провела на репетициях в Нидерландах. В создании программы принимают участие 35 человек, среди которых известные вокалисты и звезды электронной музыки – Kensington, Cimo Frankel, Mr Probz и др.

Для премьеры голландец собрал команду профессионалов из 10 стран мира, а также взял 15 грузовиков, чтобы доставить звук и декорации. Специально для нового шоу были спроектированы и сделаны на заказ каркасы со встроенным светом для DJ-пультов, на одном из которых гуру транса отыграет классический сет на виниле.

"Я никогда раньше не отправлялся в тур с такой большой командой. Музыка тоже значительно отличается от Armin Only Intense. Когда я разрабатывал концепцию Armin Only в 2001 году, это был просто продолжительный DJ-сет на виниле. Сейчас это дань уважения к тому времени и показатель того, что я никогда не забуду свои корни. Я всегда стараюсь превзойти самого себя. Надеюсь, публика оценит, что я не иду по простому пути", – поделился легендарный диджей.