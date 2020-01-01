Кубок мира по хоккею
В полуфинальном матче команда Европы обыграла Швецию со счетом 3:2
Российские хоккеисты не сумели пробиться в финал Кубка мира, проходящего в Торонто
В решающем матче группового этапа подопечные Олега Знарка обыграли финнов
Канада выиграла группу А и ждет встречи с Россией
Бывший тренер НХЛ назвал работу наставника российской сборной по хоккею паршивой
Опубликована запись с матча Россия – Северная Америка
Игроки национальных хоккейных сборные США и Канады устроили потасовку во втором матче группового этапа Кубка мира в Торонто.
Евгений Кузнецов необычно отпраздновал забитую шайбу
Сборная России по хоккею одержала первую на проходящем в Канаде Кубке мира
Подопечные Олега Знарка одержали победу во втором туре Кубка мира