Пяти авиакомпаниям грозит закрытие

В Росавиации предрекли закрытие нескольких авиаперевозчиков, если ситуация в сфере выездного туризма не изменится. Во многом отрицательно сказался именно запрет на перелет в Египет. Банкротиться компании могут начать уже в октябре 2016 года.