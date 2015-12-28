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Пятница
10 февраля
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17:40
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"Положили в больницу": У исколотого Киркорова отнялась одна нога
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Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен
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Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния
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Транспорт
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Акция "Чистый транспорт" стартовала в Московской области
Проходка тоннелей между станциями метро "Улица Новаторов" и "Коммунарка" близка к завершению
Строительство новой Троицкой линии идет полным ходом. Скоро метро Москвы дополнят пять новых станций.
Названа худшая ветка московского метро
На совещании руководства Московского метрополитена была названа самая опасная ветка подземки. Как выяснилось, максимальное число инцидентов в 2015 году случилось на Таганско-Краснопресненсой линии – более 300 поломок и нештатных ситуаций.
Медведев проехал на трамвае в Твери
Дмитрий Медведев посетил в Твери один из крупнейших в стране вагоностроительных заводов. При этом он не упустил возможность прокатиться на новейшем трамвае "Витязь".
Елизавета II прокатилась на электричке
После рождественских каникул Елизавета II вернулась в Лондон на общественном транспорте. Менеджеры вокзала в Норфолке посадили ее в вагон первого класса. Поездка обошлась в 55 фунтов стерлингов.
Пяти авиакомпаниям грозит закрытие
В Росавиации предрекли закрытие нескольких авиаперевозчиков, если ситуация в сфере выездного туризма не изменится. Во многом отрицательно сказался именно запрет на перелет в Египет. Банкротиться компании могут начать уже в октябре 2016 года.
Москва – финалист международной премии за устойчивое транспортное развитие
Международное жюри подвело итоги престижного конкурса Sustainable Transport Award. Среди финалистов оказалась и Москва: столица России заняла второе место. Эксперты отметили существенные достижения местных властей в создании комфортной транспортной и городской среды.
В России введут единые штрафы для зайцев
Министерство транспорта предлагает установить по России единые штрафы за безбилетный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. На данный момент в 22 регионах страны наказание для зайцев вообще не предусмотрено.
Скоростной поезд "замерз" на пути в Киев
Украинский скоростной поезд "замерз" на пути в Киев. Всех пассажиров состава "Интерсити+" пересадят на другой состав, который следует в столицу Украины.
Как в Новый год будет работать метро
Московский метрополитен планирует реализовать ряд праздничных мероприятий. В частности, в новогоднюю ночь и Рождество подземка продлит время работы.
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