Теракт в турецком аэропорту
Официального подтверждения распространенной турецкими СМИ информации не поступало
Молодой человек собирался улететь на родину из Турции
В МВД страны отметили, что новые сведения будут обнародованы после получения подтверждения
Турецкие спецслужбы заявили, что взрывы в аэропорту Ататюрка устроили иностранцы
Муж Олеси Пономаренко отказался лететь через Турцию после взрывов в Стамбуле
Спецслужбы опознали преступника благодаря деталям одежды
Трагические события в Стамбуле 28 июня вызвали новую волну звездного негодования относительно отдыха в Турции
Граждане России, находящиеся сейчас в Стамбуле, рассказали Дням.Ру о том, что творится в городе
Родители участниц коллектива не знали, что те полетят в Россию непрямым рейсом
Работа по опознанию погибших продолжается, поэтому цифры могут измениться