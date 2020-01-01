Саммит Россия-ЕС

Технические вопросы для введения безвизового режима России с ЕС решены
Москва верит в победу Евросоюза над экономическими трудностями
Владимир Путин рассказал о наиболее важных проблемах в отношениях с Европой
В Косово разрешили проезд российской автоколонны, везущей гуманитарную помощь
Россия надеется на скорый переход к безвизовому режиму с ЕС, заявил Медведев
Официальное решение о присоединении России ко ВТО примут в ближайшую пятницу
Россия может присоединиться к ВТО до конца года, заявил Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев и лидеры ЕС встретились за неформальным обедом в Ростове-на-Дону
Какой путь окажется короче, тем путем мы и пойдем, заявил Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев оценил решение о прокладке трубопровода Nord Stream