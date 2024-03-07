Баллы "Миллиона призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Четверг 7 марта

17:34ТЕСТ: угадай сказку советского режиссера Александра Роу по кадру? 17:18Средства от кашля: проверенные временем рецепты от простуды с редькой и медом / Вкусно и полезно 16:59Грибной суп за 15 минут! / Вкуснее не бывает! / Рецепт сливочного супа с грибами 16:32Наши бабушки ухаживали за волосами именно так! / Уход за волосами из 60-х / Советы для роста волос 16:11Что подарить женщине на 8 марта / Подарки для дам до 1000 рублей 15:59Убитая горем сестра Мартиросяна раскрыла тайну смерти артиста 15:39Домашние оближут пальчики / рецепт вкуснейших пончиков с кремом 15:14ТОП-5 клипов певца SHAMAN по популярности 14:41ЛАКОМСТВО НА УРА / Готовим ленивый хачапури / ВОТ легкий РЕЦЕПТ для сытного застолья 14:35Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР 13:47Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта 13:14Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге 13:05Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи 12:34Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов 11:57У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ 11:45Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм" 11:18ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР 10:59ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время 09:57Тест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 09:46Тест для фанатов сериала "Молодежка" – наберите 10 из 10! 09:07На страже семейного благополучия: магический ритуал против ссор и разногласий / Рассказываем суть обряда "МАГИЯ ЛЮБВИ" 08:02Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства 06:03Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе 03:09Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога 00:02Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только 22:07Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов 21:49Тест для путешественников: угадай страну по городу 21:225 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной 21:06Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу 20:32Идеальный план на 8 марта / Как провести этот день незабываемо 20:13Нежнейшее пюре с соусом песто! / Пальчики оближешь! / Рецепт любимого пюре 19:51Тест на знание слов из старорусского языка / Что такое ВАКАЦИЯ, ЖБАН, МОРОК? 19:26Тест: угадайте современные российские сериалы по фото 19:05Что делать, если ребенок застал родителей во время взрослых игр? / Совет психолога Бартона 18:49Вот как сегодня выглядит Алина Кабаева! Просто красавица! Губерниев показал спортсменку 18:07ЧТО сказала Мадонна сразу после выхода из комы | Шокирующее признание поп-иконы 17:47Этих животных ЧУДОМ спасли! / Есть еще добрые люди на Земле! / Не сможешь удержать слезу 17:29Удиви ее манной кашей! Такого ты для нее еще не делал! / Красивый рецепт 17:10Не делай это за день до 8 марта! / От чего отказывались наши предки / Народные приметы 17:08Geely Emgrand – конкурент Volkswagen или Vesta? 16:58О любовной связи с мужчиной, который МЛАДШЕ более чем на 20 ЛЕТ | 10 мнений ЗА и ПРОТИВ 16:37Готовим простой и питательный завтрак за 10 минут: рецепт яичницы-скрэмбл 16:18Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма 16:08Тест: узнайте ваш психологический возраст 15:44Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 15:37Уехавшая из России Пугачева резко ответила на критику Михайлова: Му**к ты! 15:32Как приготовить крем для торта: 4 ОБАЛДЕННЫХ рецепта на любой вкус / Никого не оставит равнодушным 15:05НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек 14:59Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного? 14:10Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Баллы "Миллиона призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи

Баллы "Миллиона призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи
140

Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

Выбравшие электронный формат голосования на выборах президента России автоматичеси станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Полученными баллами можно совершить покупки в магазинах-партнерах, оплатить цифровые сервисы, приобрести билеты в столичные музеи и зоопарк.

В рамках основного розыгрыша победители получат одну, три, пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Для голосующих онлайн впервые и москвичей старшего возраста предусмотрены дополнительные призы, рассказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Среди родителей с несовершеннолетними детьми будут разыграны билеты в парк развлечений, а семейные пары получат шанс выиграть от пятнадцати до ста тысяч призовых баллов", – отметил он.

Партнерами программы стали около 250 компаний. Это магазины продуктов, одежды и обуви, спортивных товаров, изделий для дома, аптеки. Также к акции присоединились заведения общественного питания. Кроме того, победители смогут направить баллы на благотворительность или пополнить транспортную карту "Тройка".

Призовой балл равен одному рублю. Для участия в акции необходимо проголосовать онлайн с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

7 марта 2024, 16:24
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Собянин: Увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: Увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта
Для посетителей открывается павильон "Фауна Китая". Все желающие смогут увидеть маленькую панду Катюшу и ее маму Диндин в большом вольере Московского зоопарка.

Электронное голосование на mos.ru подготовили к нагрузкам на выборах президента

Электронное голосование на mos.ru подготовили к нагрузкам на выборах президента
Разработчики обеспечили стабильную работу инфраструктуры ДЭГ. К предстоящим выборам президента России разработчики системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) создали особый алгоритм, который позволит справляться даже с самыми высокими нагрузками.

Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве

Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве
В столице продолжится переход на экологически чистые автомобили. В ближайшие годы правительство Москвы продолжит поддерживать развитие такси и каршеринга, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира
Количество преступлений в общественных местах сократилось в 2,7 раза. По сравнению с 2010 годом количество преступлений в общественных местах в Москве сократилось в 2,7 раза.

Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной
Припарковаться бесплатно можно будет на всех улицах. Парковка в Москве 8 и 9 марта в честь Международного женского дня будет бесплатной на всех улицах.

Выбор читателей

06/03СрдОтгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 06/03СрдТест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 05/03ВтрКто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 07/03ЧтвТест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 06/03СрдТест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма 06/03Срд"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию