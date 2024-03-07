Баллы "Миллиона призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи

Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

Выбравшие электронный формат голосования на выборах президента России автоматичеси станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Полученными баллами можно совершить покупки в магазинах-партнерах, оплатить цифровые сервисы, приобрести билеты в столичные музеи и зоопарк.

В рамках основного розыгрыша победители получат одну, три, пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Для голосующих онлайн впервые и москвичей старшего возраста предусмотрены дополнительные призы, рассказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Среди родителей с несовершеннолетними детьми будут разыграны билеты в парк развлечений, а семейные пары получат шанс выиграть от пятнадцати до ста тысяч призовых баллов", – отметил он.

Партнерами программы стали около 250 компаний. Это магазины продуктов, одежды и обуви, спортивных товаров, изделий для дома, аптеки. Также к акции присоединились заведения общественного питания. Кроме того, победители смогут направить баллы на благотворительность или пополнить транспортную карту "Тройка".

Призовой балл равен одному рублю. Для участия в акции необходимо проголосовать онлайн с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.