В Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России

Участие приняли 716 тысяч человек.

В Москве в субботу, 2 марта, состоялось тестовое электронное голосование перед выборами президента России. Из 716 тысяч человек 713 тысяч проголосовали электронно, а почти четыре тысячи использовали бумажные бюллетени.

Тест продолжался четыре часа – с 10:00 до 14:00. Участники голосования ответили на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

В ходе голосования москвичи могли познакомиться с особенностями электоральной системы, а организаторы – убедиться в корректности работы всех элементов. Также разработчики протестировали скорость обмена данными и удобство интерфейса.

Организаторы провели тест при максимальной нагрузке на систему. Также прошел стресс-тест на готовность оборудования к экстренным ситуациям.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.