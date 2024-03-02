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Суббота 2 марта

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В Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России

В Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России
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Участие приняли 716 тысяч человек.

В Москве в субботу, 2 марта, состоялось тестовое электронное голосование перед выборами президента России. Из 716 тысяч человек 713 тысяч проголосовали электронно, а почти четыре тысячи использовали бумажные бюллетени.

Тест продолжался четыре часа – с 10:00 до 14:00. Участники голосования ответили на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

В ходе голосования москвичи могли познакомиться с особенностями электоральной системы, а организаторы – убедиться в корректности работы всех элементов. Также разработчики протестировали скорость обмена данными и удобство интерфейса.

Организаторы провели тест при максимальной нагрузке на систему. Также прошел стресс-тест на готовность оборудования к экстренным ситуациям.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

2 марта 2024, 15:26
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами президента России

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Разработчики проверили корректность работы всех систем. В субботу, 2 марта, в Москве состоялось тестовое голосование перед выборами президента России.

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