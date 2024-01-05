Собянин: Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено

На дежурстве остаются 20 бригад.

В Бескудниковском районе Москвы полностью устранили последствия аварии на электроподстанции компании "Россети". Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, по постоянной схеме электроснабжения запитаны все дома. При этом для оперативного решения возможных проблем 20 бригад продолжают находиться на дежурстве, подчеркнул мэр.

В четверг, 4 января, в результате пожара временно нарушилось энергоснабжение на северо-востоке Москвы. Специалисты частично устранили последствия аварии уже днем. Для решения проблемы создали оперативный штаб.

Подключение организовали от резервной сети в автоматическом режиме и вручную от аварийных источников. На тепловые пункты были доставлены генераторы.