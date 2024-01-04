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В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество
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Восстановительные работы продолжаются.

На северо-востоке Москвы в результате пожара на подстанции временно нарушилось энергоснабжение, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Экстренные службы оперативно справились с возгоранием, часть зданий перевели на резервную схему энергоснабжения.

Жителям затронутых аварией домов оказывают необходимую помощь.

"Для полного восстановления электро– и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", – подчеркнул мэр.

Отопление в нескольких районах северо-востока частично восстановлено. Оставшиеся дома в ближайшее время подключат к резервной системе отопления, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", – цитирует Бирюкова Агентство городских новостей "Москва".

По его словам, город дополнительно выделил 100 передвижных дизельных генераторов. Все службы работают в усиленном режиме, добавил заместитель мэра.

4 января 2024, 14:23
Фото: М. Денисов, Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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