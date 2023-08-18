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Пятница 18 августа

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В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину
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Специалисты Мосгорнаследия проконтролируют ход работ.

До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь памятнику первому космонавту Земли. В следующие два года отреставрируют постамент, скульптуру и макет космического корабля "Восток".

Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в 2022 году специалисты провели обследование памятника. Выяснилось, что в неудовлетворительном состоянии находятся стилобат, ребристый постамент, сама скульптура, а также макет спускаемого аппарата.

Дефекты влияют на техническое состояние памятника. Специалисты Мосгорнаследия будут контролировать ход реставрации, подчеркнул Емельянов.

"Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия", – напомнил он.

В ходе реставрации поверхность монумента очистят от загрязнений, удалят пятна от краски и потеков. Специалисты восстановят утраченные фрагменты, устранят трещины, отполируют облицовочные каменные плиты.

В 2011 года в Москве отреставрировали 139 объектов монументального искусства.

Столица реализует крупнейшую программу сохранения памятников архитектуры. За последние 12 лет в городе отреставрировали более 2000 исторических зданий.

18 августа 2023, 14:06
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
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