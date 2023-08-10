Собянин объявил о завершении строительства дворца спорта "Некрасовка"

Комплекс станет важным центром общественной жизни района.



О завершении строительства дворца спорта сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник выразил уверенность, что спорткомплекс станет одним из центров притяжения жителей района Некрасовка.

В центре оборудовали бассейн на восемь дорожен и малый бассейн для обучения плаванию детей, ледовую арену, залы для гимнастики, единоборств и хореографии, а также универсальный игровой зал, пространства для скалолазания и экстремальных видов спорта. В составе комплекса появился шахматный клуб.

"На территории спорткомплекса сделали площадки для воркаута, футбола, волейбола и баскетбола, а также атлетическую дорожку", – отметил мэр.

Собянин ранее рассказал о скором открытии Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево. Строительство завершится в сентябре. В дворце оборудовали соревновательную ледовую арену с трибунами на 500 мест, тренировочную площадку, 10 хореографических залов, зал акробатики и два тренажерных зала.