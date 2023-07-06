Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи

Больше половины россиян заявили, что создать семью без любви невозможно. Так считают 57% опрошенных.

На втором месте необходимых факторов для создания семьи — наличие собственного жилья или возможность его купить (35% респондентов). Еще 30% участников опроса рассказали, что для них главное — получить финансовую независимость от родителей, прежде чем строить собственную ячейку общества. Телеканал "360" отмечает, что, по мнению 19% россиян, муж и жена должны быть на одном культурно-образовательном уровне.