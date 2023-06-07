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Среда 7 июня

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МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде

МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде
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Наиболее благоприятными условиями для купания можно считать безветренную погоду и температурой воздуха более 25 градусов.

С началом теплого сезона открылся сезон купания в водоемах. Однако на воде очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Рекомендации россиянам дали в МЧС.

Специалисты подчеркнули, что правила безопасности необходимо соблюдать независимо от вида водоема: будь то пруд в деревне, река в городе или целое море. Прежде всего нужно запомнить, что купаться следует при температуре воды от 18 и воздуха от 20 градусов.

Наиболее благоприятными условиями для купания можно считать безветренную погоду и температурой воздуха более 25 градусов, уточняет портал URA.RU. Кстати, для защиты от солнечных лучей лучше всего носить головной убор.

Не стоит забывать, длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению, что чревато судорогами. Убрать их можно при натяжении сведенных мышц. Главное не паниковать и максимально быстро выйти на берег.

В МЧС также посоветовали выбирать для отдыха официально разрешенные пляжи с дежурными спасателями. В "диких" местах не следует заходить в воду, а тем более нырять и заплывать далеко.

Рядом со спасателями следует купаться лицам, которые страдают от хронических заболеваний, способных вызвать приступы. Им также рекомендуется предварительная консультация врача.

7 июня 2023, 08:00
Фото: pixabay.com
МЧС РФ✓ Надежный источник

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