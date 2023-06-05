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Собянин: Во время каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детсадов

Собянин: Во время каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детсадов
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Сергей Собянин подчеркнул, что при проектировании школьных дворов власти учитывают квартальный подход.

Российские школьники ушли на летние каникулы. А столичным властям отдыхать некогда – они занимаются реализацией программы благоустройства территорий школ и детских садов. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, работы запланированы на более чем 160 объектах.

Около образовательных учреждений специалисты намерены провести озеленение, а также установить новые системы видеонаблюдения и освещения. Кроме того, они обустроят детские и спортивные площадки. По словам главы столичного региона, территории будут доступны для всех местных жителей.

"При проектировании школьных дворов мы учитываем квартальный подход", – подчеркнул Сергей Собянин.

К примеру, территория школы-интерната №52 на улице Расковой будет благоустроена в единой стилистике с Беговым районом, где продолжаются работы. А в микрорайоне Фили-Кунцево специалисты обновят территории детских садов школы №1584 с прилегающими дворами.

По словам градоначальника, самым крупным объектом благоустройства является территория около колледжа №23 в районе Ивановское. Там власти запланировали строительство больших игровой и спортивной зоны.

Всего же с 2021 года в городе проведено благоустройство порядка 600 территорий школ и детских садов, заключил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

5 июня 2023, 11:52
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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