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Собянин рассказал, как преобразились Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный

Собянин рассказал, как преобразились Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный
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В районах развивается транспортная и социальная инфраструктура, обновляется жилой фонд.

В 2016 году открылась станции МЦК Белокаменная, Бульвар Рокоссовского и Локомотив. Жители четырех районов получили новые маршруты передвижения по городу. В рамках развития транспортно-пересадочного узла "Черкизово" построен 10-й вокзал Москвы – Восточный.

"В дальнейших планах — продление Арбатско-Покровской линии и строительство станции "Гольяново", которая улучшит транспортную доступность одноименного района", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Главным дорожным проектом стало строительство Северо-Восточной хорды. Это основной участок Московского скоростного диаметра (МСД). Также реконструировано Щелковское шоссе.

В 2022 году открылся трамвайный маршрут №4. Он связал станцию метро "Бульвар Рокоссовского" и Курский вокзал.

Фото: Mos.ru

В районах продолжается благоустройство. Обновлены входные группы в национальный парк "Лосиный остров", благоустроена территория рядом со станцией МЦК Белокаменная. От нее построили пешеходную дорожку до Российского государственного социального университета (РГСУ).

По просьбам местных жителей восстановили прогулочные маршруты в парке "Друзья леса". В порядок приведены территории, прилегающие к Бабаевскому пруду и Курганской улице. Там установили детские и спортивные площадки.

Благодаря программе реновации в Богородском, Гольянове, Метрогородке и Восточном обновится жилой фонд. В нее вошло 334 ветхих дома. Жители переедут в пределах своего района и получат квартиры с полной отделкой в новостройках.

Продолжается модернизация амбулаторного звена. Пациентов принимают реконструированные поликлиники филиал №5 поликлиники №175, филиал №4 поликлиники №191 и филиал №2 детской поликлиники №122.

Фото: Mos.ru

В районах открыли четыре новых детских сада. Строится учебный корпус для школы №1360.

Кроме того, в Гольянове откроется новый центр московского долголетия. Он расположится в здании по адресу: улица Чусовская, дом 6.

3 июня 2023, 18:03
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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