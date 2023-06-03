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Суббота 3 июня

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Как защитить детей: 6 правил для родителей

Как защитить детей: 6 правил для родителей
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Психолог объяснил, как максимально обезопасить ребенка.

Безусловно, наши дети нуждаются в защите. И речь идет не только о том, чтобы обезопасить малышей от противоправных действий третьих лиц. Гораздо важнее сформировать у ребенка представление о том, как можно вести себя в той или иной ситуации, обучить навыкам самозащиты, ведь далеко не всегда родители оказываются рядом.

По мнению психолога Екатерины Елгаевой, для защиты ребенка родителям следует учитывать два важнейших фактора. Во-первых, они должны сформировать среду, в которой минимизируются потенциальные угрозы для малыша, уточняет телеканал "360".

Во-вторых, дети должны понимать концепцию самозащиты. Сформировать у ребенка навыки самозащиты – это первое правило для родителей. Далее следует научить малышей основам безопасности. Особенно это актуально, когда ребенок остается один.

Третье правило – научить ребенка справляться с эмоциями. По словам психолога, родители должны проговаривать с малышом его эмоции, объяснять их значение и подавать личный пример.

Поддерживающая среда должна быть создана и в семье. Логика четвертого правила в том, чтобы не нагнетать обстановку, а объяснять все ребенку максимально доступным языком. Поддерживать малыша важно, даже если он неправ.

Не лишним будет научить ребенка правильно выходить из конфликтов. Кроме того, грамотные родители должны знать законодательство о защите несовершеннолетних.

3 июня 2023, 08:00
Фото: pixabay.com
РИАМО✓ Надежный источник

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