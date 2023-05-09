Собянин опубликовал видео с рассказом о своих родственниках – участниках ВОВ

Мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в День Победы рассказал о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.



Дедушка, дяди и двоюродные братья мэра Москвы воевали на фронте или трудились в тылу. Многие не вернулись с войны.

"Несколько лет назад я получил большой подарок ко Дню Победы. "Комсомольская правда" опубликовала архивную хронику, с которой на меня смотрит мой дед Федор Мартемьянович Собянин. Он проводил на фронт четверых сыновей, старших братьев моего отца Семена, который тогда был еще подростком", – рассказал градоначальник.

Мэр отметил, что его дяди Иван и Филипп вернулись с фронта. По словам Собянина, они редко говорили о войне.

"Видимо, считали участие в ней естественным делом", – сказал он.

По словам Собянина, в феврале 1942 погиб его дядя Герасим, защищавший Москву. В марте 1943-го между Харьковом и Белгородом погиб дядя Петр. Им было 24 и 23 года соответственно.



Градоначальник пригласил москвичей рассказать о своих героях и тружениках. Для этого нужно записать небольшое видео. Ролик опубликуют на сайте мэра Москвы.