Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Мэр столицы поздравил москвичей и ветеранов с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.



"День Победы — это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов", – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что благодаря подвигу на фронте и в тылу удалось разгромить поработившего Европу врага. Мэр поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Ленинграда и Сталинграда, за освобождение Крыма и взятие Берлина.

"Всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни в борьбе за отчизну", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что День Победы дорог и свят для каждой российской семьи.

Ранее Собянин сообщил, что Москва увеличивает поддержку ветеранских общественных организаций. С 2010 года их финансирование выросло более чем в семь раз.