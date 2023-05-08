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Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов ВОВ

Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов ВОВ
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Москва старается окружить их заботой и вниманием.

Столица регулярно повышает размер социальных выплат и помогает ветеранам улучшить качество их жизни. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Сергей Собянин.

"Делаем ремонт жилья ветеранов. В этом году обновим 228 квартир — поможем всем, не допуская очереди", – отметил градоначальник.

В пансионатах и больницах создаются комфортные условия. Развиваются новые форматы социального обслуживания.

При Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил действует служба сиделок и патронажа. Инвалиды и участники ВОВ могут получить санаторные услуги на дому.

Для неотложной помощи круглосуточно работает система "Тревожная кнопка". Она есть у всех московских ветеранов.

Увеличивается поддержка ветеранских общественных организаций. Объем выделенных средств вырос более чем в семь раз с 2010 года.

В Москве проводятся посвященные Дням воинской славы акции. Столичная молодежь участвует в работе поисковых отрядов и поддерживает в порядке памятники.

"Еще одно важное дело для сохранения памяти о фронтовиках — фотовыставки. Одну из них открыли в Екатерининском парке. Фото ветеранов сопровождают их трогательные напутствия новым поколениям", – рассказал Собянин.

Мэр столицы ранее сообщил, что материальную помощь к 78-й годовщине Победы в ВОВ получат около 50 тысяч пенсионеров. Размер единовременной выплаты составляет от 10 до 25 тысяч рублей.

8 мая 2023, 12:08
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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