Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Круизные теплоходы будут ходить в 30 городов России.



Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии Южного речного вокзала. Он не принимал суда более 20 лет, уточнил градоначальник.

"Мы очистили акваторию Москвы-реки, углубили швартовую зону. Благоустроили набережную. В рамках первого этапа отремонтировали причальную стенку, поменяли ограждения и установили лавочки", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Пространство перед вокзалом благоустроили. Там высадили деревья, установили освещение, оборудовали остановку общественного транспорта и удобный пешеходный переход к парку развлечений "Остров мечты".

Специалисты восстановили историческое здание вокзала и его декоративные элементы. Южный речной вокзал стал частью городского парка в Нагатинской пойме, отметил Собянин.

В обновленном вокзале работает зона отдыха с шезлонгами, смотровая площадка, кафе и ресторан. Организовано выставочное пространство Музея Транспорта Москвы.

Мэр уточнил, что первый теплоход рейсом из Нижнего Новгорода причалит к Южному речному вокзалу 5 мая. Также будет останавливаться один из маршрутов городского речного электротранспорта.

"Таким образом Москва восстановила оба речных порта — Северный и Южный. Вернула себе имя порта пяти морей", – подчеркнул градоначальник.

В Нагатинском Затоне в 2023 году открылись две станции Большой кольцевой линии – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". В жилых кварталах района продолжается создание комфортной среды, рассказал мэр.