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Воскресенье 23 апреля

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Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала

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Почему иногда лучше не ходить в зал?

В современном обществе существует четкое убеждение в том, что спортом надо заниматься постоянно, а некоторые блогеры изнуряют себя бесконечными тренировками. Но так ли это полезно?

Не секрет, что в зале можно не только подтянуть тело, но и заработать травмы. У человека наиболее уязвимы голеностопные суставы и стопы. Одной из самых распространенных травм является вывих лодыжки. В таком случае происходит смещение лодыжек по отношению к таранной кости стопы. Второй вид травм – растяжение связок при неполном вывихе лодыжек. В таком случае у человека повреждается наружная связка.

Фитнес-инструктор Ольга Чижевская в беседе с Gazetametro.ru рассказала, что такие травмы в основном случаются при подворачивании стопы внутрь, и случается это чаще всего во время бега или прыжков. Также эксперт отметила, что растяжений в принципе почти никогда не бывает, связки почти всегда рвутся, только степень порыва бывает разная. На месте такой травмы формируется рубец.

Еще одной не менее опасной травмой в зале может быть стресс-перелом. При постоянных занятиях спортом кость не сможет восстановиться окончательно.

23 апреля 2023, 06:17
Gazetametro.ru✓ Надежный источник

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