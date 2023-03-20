Собянин: Московские парки начали подготовку к весеннему сезону

Зимой в столичных парках работали катки, лыжные трассы и горки, проходили праздники и соревнования, экскурсии и мастер-классы.



Самым популярным зимним развлечением у горожан стало катание на коньках. Бесплатные площадки фестиваля "Московские сезоны" посетило более 550 тысяч человек, а катки в парках – более 725 тысяч, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, для зимнего сезона сотрудники парков подготовили около 165 километров лыжных трасс. Маршрут длиной три километра впервые за несколько лет открылся в Парке Горького.

Собянин уточнил, что в зимних мероприятиях в Москве участвовало более 7,5 миллиона человек.

С началом весны в столичных парках началось благоустройство и озеленение. В ходе субботников в порядок приведут детские и спортивные площадки.

Также стартует прокат велосипедов, роликовых коньков и самокатов. В мае в столице запустят фонтаны.

"На весну уже запланировано больше тысячи разных тематических мероприятий и активностей в парках. Большинство программ будут бесплатными", – сообщил мэр.

В 2023 году в городе приведут в порядок 19 общественных пространств в центре и других округах. Запланировано благоустройство 74 парковых территорий.

