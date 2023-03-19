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Воскресенье 19 марта

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"Такие существа хуже врага": ветеран Донбасса о запрете похорон бойцов ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе

"Такие существа хуже врага": ветеран Донбасса о запрете похорон бойцов ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе
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Ветеран Донбасса и публицист Танай Чолханов раскритиковал решение администрации города Горячий Ключ, которая запретила хоронить павших бойцов ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская. Ополченец уверен, что чиновники ведут себя "хуже врага".

Ранее власти Горячего Ключа отказались согласовывать захоронение "музыкантов", погибших в боях за освобождение территории Донбасса. Мэр города Сергей Белопольский пытался оправдать решение тем, что муниципалитет является городом-курортом.

"Не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов", — заявил глава муниципалитета.

Танай Чолханов считает неприемлемым поведение чиновников, отказывающихся хоронить героев, погибших за Родину.

"Это действительно неприемлемо. Это последний долг. То, что действительно должны делать для павших воинов. Если идет такое движение, значит, по моему мнению, некоторые чиновники относятся к павшим как к скотам. Они дискредитируют саму память, они фактически устраивают танцы на костях. Такие существа хуже врага. Они просто паразиты. Не понимаю, честно говоря, они там действительно на столько отвязные?" — подчеркнул ветеран Донбасса.

Публицист поддержал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который ранее обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Предприниматель предложил ввести наказание для чиновников, которые саботируют организацию похорон добровольцев, погибших на фронтах СВО.

"Пригожин поступает так, как нужно поступать в таком случае. Местных "царьков" давно нужно было "прогнуть", потому что это не вписывается уже не в какие моральные матрицы", — заключил Чолханов.

В воскресенье, 18 марта, на кладбище станицы Бакинской прошли похороны бойцов ЧВК "Вагнер". Почтить память павших "музыкантов" пришли сотни местных жителей.

19 марта 2023, 16:42
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

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