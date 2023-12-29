Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Программа модернизации столичных автовокзалов завершена.



Мэр Москвы Сергей Собянин открыл международный автовокзал "Красногвардейский". Ежедневно с него будут отправлять до 360 междугородних и международных рейсов.

"В том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, после модернизации проспускная способность "Красногвардейского" увеличилась на 70%. Ежесуточно им могут пользоваться до четырех тысяч пассажиров.

Собянин уточнил, что первые рейсы отправятся в ближайшие дни. В следующем году обновленный автовокзал свяжет Москву с Ереваном, Тбилиси, Батуми и Бишкеком. В будущем количество направлений увеличится.

После ввода "Красногвардейского" количество современных автовокзалов увеличилось до пяти. Также в Москве действуют транспортные хабы "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево" и "Центральный", напомнил Собянин.

В начале декабря мэр одобрил планы строительства городских вокзалов Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Их возведут на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). У пассажиров появится возможность быстро и комфортно пересесть на другие виды транспорта.