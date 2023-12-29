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Пятница 29 декабря

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Собянин: Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве

Собянин: Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве
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Горожан ждут концерты и интерактивные программы.

В новогоднюю ночь на 12 окружных площадках и в 21 парке состоятся праздничные мероприятия – выступления артистов, дискотеки, огненные шоу, концерты и многое другое. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Празднование пройдет с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января. С 1 по 3 января мероприятия состоятся с 15:00 до 21:00, уточнил мэр.

В парках "Сокольники", "Кузьминки", "Эрмитаж" и других запланированы масштабные мероприятия с участием звезд. Встретить Новый год можно и на площадках фестиваля "Путеществие в Рождество".

"Подготовлена программа для всей семьи: спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой — для малышей, музыка и выступления популярных артистов — для взрослых", – отметил градоначальник.

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"

Всю новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным. Горожане смогут воспользоваться метро, МЦК, четырьмя Московскими центральными диаметрами (МЦД) и 158 наиболее востребованными маршрутами наземного транспорта.

На Рождество подземка и МЦК будут работать до двух часов ночи, МЦД – до трех. Автобусы, трамваи и электробусы будут курсировать по 151 маршруту. Кроме того, с 1 по 8 января парковка в столице станет бесплатной.

29 декабря 2023, 13:33
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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