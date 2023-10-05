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Собянин: В московской системе образования работает 15 тыс молодых учителей

Собянин: В московской системе образования работает 15 тыс молодых учителей
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Педагогам доступно около 500 курсов повышения квалификации.

Более тысячи молодых учителей пришли работать в систему образования Москвы в новом учебном году. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Всего в столице порядка 15 тысяч таких учителей", – подчеркнул Собянин.

По его словам, погрузиться в профессиональную среду молодым педагогам помогают специальные курсы повышения квалификации. Им доступно около 500 таких курсов.

Кроме того, молодым учителям помогают опытные наставники. Для педагогов организуют лекции, экскурсии в музеях, путешествия по стране и встречи с интересными людьми.

Собянин отметил, что в этом году на конкурсе "Педагоги года Москвы" победу одержал учитель русского языка и литературы Сергей Валюгин. Он преподает в школе имени Достоевского.

В ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы Собянин дал поручение реконструировать не менее 500 зданий школ в течение ближайших пяти лет.

Ранее мэр Москвы заявил о рекордном количестве учеников в городских школах. 1 сентября за парты сели более 1,1 миллиона юных москвичей, из них около 120 тысяч пошли в первый класс.

5 октября 2023, 17:49
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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