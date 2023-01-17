В конце недели морозы вновь обрушатся на Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал изданию "Вести Подмосковья" о том, когда же в столицу вернутся морозы. Уже в конце текущей недели, а именно с 22 января 2023 года, морозы вновь обрушатся на Москву.
Температура установится в районе 3-4 градусов ниже нуля днем, а ночью опустится до минус 6. Поэтому жителям Белокаменной придется вновь утеплиться и внимательнее смотреть под ноги, чтобы не подскользнуться на свежем льду.
В будние дни температура воздуха останется выше нуля: в пятницу специалисты центра "Фобос" обещают до +3 и мокрый снег с порывами ветра. В субботу термометр уже покажет 0, будет пасмурно и безветренно.